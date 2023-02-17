Российский рубль упал до минимума, – Reuters

Рубль в феврале 2023 года упал до минимума с апреля прошлого года. Это происходит перед новыми санкциями Запада по политике Кремля.

Рубль подешевел

В пятницу, 17 февраля, рубль подешевел до самого низкого уровня с апреля 2022 года – на 0,4%, упав до 75,15 рубля.

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Такое падение вызвано эмбарго на российские нефтепродукты и устойчивым возобновлением импорта. Однако российская валюта может столкнуться с дальнейшими проблемами.

лидеры ЕС обсуждают новые санкции против России из-за вторжения в Украину. Это может касаться политиков, военных и российских банков.

Фондовые индексы России также упали

По аналитике от Sinara Investment Bank, российские акции могут немного снизиться перед этими выходными, поэтому покупатели вряд ли проявят большой интерес.

По данным Reuters, рублевый индекс Московской биржи

Напоминаем, что российские власти манипулируют курсом нацвалюты для политических целей. Кроме того, из-за жестоких ограничений Запада курс рубля не является рынком.

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