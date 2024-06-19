Вартість електроенергії зросла: скільки тепер коштує 1 кіловат світла

Уже в червні українці отримають нові платіжки за електроенергію. А все тому, що вартість світла зросла майже на 64%.

Яка вартість електроенергії у 2024 році

Таким чином, через зростання тарифу на електроенергію, нині 1 кіловат світла коштує 4,32 гривні. До 1 червня 2024 цей тариф становив 2,64 гривні. Однак, через руйнування енергосистеми внаслідок російських ракетних обстрілів, вартість електроенергії прийшлось переглянути.

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Втім, як зазначив прем'єр в ефірі телемарафону, новий тариф встановлювали виходячи з найдешевшої собівартості Енергоатому та Укргідроенерго, передає 24 Канал. За словами прем'єра, держава витрачає близько 90 мільярдів гривень, щоб забезпечити цю неринкову ціну для населення.

Як зростуть платіжки за світло

! Шмигаль також наголосив, що тариф 4,32 гривні за кіловат-годину зафіксований на один рік і забезпечений субсидіями.

Якщо взяти за основу новий тариф, то з червня вартість спожитих кіловатів зросте з 420 гривень до майже 1 700 гривень, залежно від обсягу споживання електроенергії. Водночас українці можуть сплатити за світло удвічі менше, якщо у приватному будинку або квартирі встановлений багатозонний прилад обліку.

Протягом опалювального сезону з 1 жовтня 2024 року по 30 квітня 2025 року споживачі, які користуються електроопалювальними установками, зможуть скористатися пільговим тарифом у 2,64 гривні за кіловат-годину, але лише в разі, якщо їхнє споживання не перевищує 2 000 кіловат-годин на місяць у цей період.