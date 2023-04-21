Ціни на цибулю ростуть: що не дає продукту подешевшати

Ціна цибулі цього тижня знову поповзла вгору. Аналітики це пов’язують із сезонним виснаженням запасів продукції в місцевих господарствах та збільшенням закупівельної активності оптових компаній.

За скільки зараз продають цибулю

Наразі українські фермери готові відвантажувати ріпчасту цибулю не дешевше 38 – 45 гривень за кілограм, що на 10% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

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На думку учасників ринку, ціна цибулі буде рости аж до масового надходження продукту з новим врожаєм.

Чому цибуля дорожчає

Попит на цибулю переважає пропозицію на ринку. У сховищах українських фермерів запаси цибулі порівняно з останніми двома сезонами мінімальні.

Більшість господарств наразі розпродали весь наявний обсяг, а ті, хто має у своєму розпорядженні певні запаси, зупинили продажі, створюючи тим самим на ринку ажіотаж серед покупців і відповідно зростання цін.

Наразі ріпчаста цибуля в Україні вже коштує в середньому в 3,7 раза дорожче, ніж в аналогічний період минулого року.