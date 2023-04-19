Заборона на імпорт зерна та продуктів

Ще 15 квітня був оголошений перелік забороненої до ввезення української сільськогосподарської продукції в Польщу. Все через негативні наслідки для польських наслідків.

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Однак найближчим часом перелік можуть знову змінити. Про це повідомив міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус.

Нагадуємо, що польський уряд ухвалив рішення щодо тимчасової заборони імпорту зерна та деяких інших продовольчих товарів з України. Причиною такого рішення стало те, що польські фермери стикнулися з кризою, яка впливає у цілому на ситуацію в країні.

Як може змінитися перелік

Відповідно до рішення було заборонено ввозити такі продукти, як зерно, цукор, сухі корми, льон та коноплі, насіння, молоко та молочні продукти, деякі види м'яса, зокрема – яловичина, баранина, свинина. Також яйця, мед, вино та багато інших продуктів.

Але за словами міністра скоріш за все зі списку можуть вилучити м’ясо, вина та живу худобу.

Також у коментарі Роберт Телус зазначив, що вантажі з українським зерном, які прямують через Польщу транзитом, будуть зі GPS-маячками. Це дасть можливість відстежувати усі автомобільні та залізничні транспортні засоби.

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Транспортні засоби можуть об’єднувати у групи. Не можу сказати, чи це буде 10, чи 20 машин – рішення буде за митною службою,

– на додаток сказав міністр.