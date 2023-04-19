Запрет на импорт зерна и продуктов

Еще 15 апреля был объявлен список запрещенной к ввозу украинской сельскохозяйственной продукции в Польшу. Все из-за негативных последствий для польских последствий.

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Однако в ближайшее время список могут снова изменить. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус.

Напоминаем, что польское правительство приняло решение о временной запрета импорта зерна и некоторых других продовольственных товаров из Украины. Причиной такого решения стало то, что польские фермеры столкнулись с кризисом, влияющим в целом на ситуацию в стране.

Как может измениться список

Согласно решению было запрещено ввозить такие продукты, как зерно, сахар, сухие корма, лен и конопля, семена, молоко и молочные продукты, некоторые виды мяса, в частности говядина, баранина, свинина. Также яйца, мед, вино и многие другие продукты.

Но, по словам министра, скорее всего из списка могут изъять мясо, вино и живой скот.

Также в комментарии Роберт Телус отметил, что грузы с украинским зерном, следующие через Польшу транзитом, будут с GPS-маячками. Это позволит отслеживать все автомобильные и железнодорожные транспортные средства.

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Транспортные средства могут быть объединены в группы. Не могу сказать, будет ли это 10 или 20 машин – решение будет за таможенной службой,

– вдобавок сказал министр.