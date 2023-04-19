Запрет на импорт зерна и продуктов
Еще 15 апреля был объявлен список запрещенной к ввозу украинской сельскохозяйственной продукции в Польшу. Все из-за негативных последствий для польских последствий.
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Однако в ближайшее время список могут снова изменить. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус.
Как может измениться список
Согласно решению было запрещено ввозить такие продукты, как зерно, сахар, сухие корма, лен и конопля, семена, молоко и молочные продукты, некоторые виды мяса, в частности говядина, баранина, свинина. Также яйца, мед, вино и многие другие продукты.
Также в комментарии Роберт Телус отметил, что грузы с украинским зерном, следующие через Польшу транзитом, будут с GPS-маячками. Это позволит отслеживать все автомобильные и железнодорожные транспортные средства.
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Транспортные средства могут быть объединены в группы. Не могу сказать, будет ли это 10 или 20 машин – решение будет за таможенной службой,
– вдобавок сказал министр.