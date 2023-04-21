За сколько сейчас продают лук

Пока украинские фермеры готовы отгружать репчатый лук не дешевле 38 – 45 гривен за килограмм, что на 10% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

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По мнению участников рынка, цена лука будет расти до массового поступления продукта с новым урожаем.

Обратите внимание! Пока репчатый лук в Украине уже стоит в среднем в 3,7 раза дороже, чем в аналогичный период прошлого года.

Почему лук дорожает