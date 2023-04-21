За сколько сейчас продают лук
Пока украинские фермеры готовы отгружать репчатый лук не дешевле 38 – 45 гривен за килограмм, что на 10% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.
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По мнению участников рынка, цена лука будет расти до массового поступления продукта с новым урожаем.
Почему лук дорожает
- Спрос на лук преобладает на рынке. В хранилищах украинских фермеров запасы лука по сравнению с последними двумя сезонами минимальны.
- Большинство хозяйств сейчас распродали весь имеющийся объем, а те, кто располагает определенными запасами, остановили продажи, создавая тем самым на рынке ажиотаж среди покупателей и соответственно рост цен.