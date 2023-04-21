За скільки зараз продають цибулю

Наразі українські фермери готові відвантажувати ріпчасту цибулю не дешевше 38 – 45 гривень за кілограм, що на 10% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Читайте також Деякі продукти можна буде ввозити до Польщі: що зміниться

На думку учасників ринку, ціна цибулі буде рости аж до масового надходження продукту з новим врожаєм.

Зверніть увагу! Наразі ріпчаста цибуля в Україні вже коштує в середньому в 3,7 раза дорожче, ніж в аналогічний період минулого року.

Чому цибуля дорожчає