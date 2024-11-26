Валюти подорожчали: де курс долара та євро виріс

Євро на чорному ринку та в обмінниках за останню добу подорожчав. Це також стосується і долара, який додав в ціні ще й у банках.

Курс валют у банках

Станом на ранок 26 листопада, як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Мінфіну, купівля долара у банках становить у середньому по 41,20 гривні (+5 копійок проти 25 листопада) та продаж по 41,70 гривні (+5 копійок).

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Купівля євро відбувається по 43,20 гривні (-10 копійок), а продаж по 43,90 гривні (+6 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,71 гривні (+6 копійок), а продати по 41,75 гривні (+10 копійок).

(+6 копійок), а продати по (+10 копійок). Купівля євро по 43,84 гривні (+24 копійки), а продаж по 44 гривні (+10 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують обмінники по: 41,25 гривні (+2 копійки), а продають по 41,85 гривні (+9 копійок), за даними finance.ua.

(+2 копійки), а продають по (+9 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 43,37 гривні (+6 копійок), а продають по 44,30 гривні (+25 копійок).

Який курс прогнозують на цей тиждень

У коментарі 24 Каналу банкірка Анна Золотько розповіла, що минулого тижня пропозиції валюти на ринку стало набагато більше. Відтак котирування на цьому фоні опустилися до 41,20 гривень за долар. На готівковому ринку це не сильно позначилося, а діапазон ціни залишився на рівні 41,5 – 41,65 гривні.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Цього місяця він буде значно слабшим через сезон розпродажів у "чорну п’ятницю". Чимало українців відкладали відносно великі покупки на це й час і потребуватимуть гривню для реалізації цих планів.

Зверніть увагу! На думку Золотько, протягом цього тижня вартість валюти у готівковому сегменті буде знаходитися в діапазоні 41,50 – 41,80 гривень за долар.