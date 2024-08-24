За 100 євро доведеться віддати більше, аніж за 100 доларів
24 серпня 2024, 10:09Читать новость на русском
Купити європейську валюту в Україні дорожче, аніж американську. В середньому ціна коливається від майже 46 гривень до 46,2 гривні за валюту.
За скільки можна купити 100 євро сьогодні
- Водночас за даними НБУ, офіційний курс євро становив 45,98 гривні 23 серпня. А 26 серпня очікується, що курс опуститься до 45,84 гривні.
Отже, 100 євро у такому випадку буде коштувати спочатку 4 598 гривень, а з нового робочого тижня вже 4 584 гривні.
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- Долар банки купляють валюту по 45,65 гривні, а продають євро населенню за 46,20 гривні, за даними "Мінфіну" станом на 23 серпня.
- Курс на чорному ринку: купівля євро по 45,85 гривні, а продаж по 46,09 гривні.
- Водночас обмінники євро купують по 45,75 гривні, а продають – по 46,18 гривні, за даними finance.ua.
Зауважте! Відповідно до такого курсу, 100 євро обійдеться від 4 609 до 4 620 гривень.