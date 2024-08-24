За скільки можна купити 100 євро сьогодні

Водночас за даними НБУ, офіційний курс євро становив 45,98 гривні 23 серпня. А 26 серпня очікується, що курс опуститься до 45,84 гривні.

Отже, 100 євро у такому випадку буде коштувати спочатку 4 598 гривень, а з нового робочого тижня вже 4 584 гривні.

Читайте також Вибір між доларом і євро: яку валюту краще купувати

Долар банки купляють валюту по 45,65 гривні , а продають євро населенню за 46,20 гривні , за даними "Мінфіну" станом на 23 серпня.

, а продають євро населенню за , за даними "Мінфіну" станом на 23 серпня. Курс на чорному ринку: купівля євро по 45,85 гривні , а продаж по 46,09 гривні .

, а продаж по . Водночас обмінники євро купують по 45,75 гривні, а продають – по 46,18 гривні, за даними finance.ua.

Зауважте! Відповідно до такого курсу, 100 євро обійдеться від 4 609 до 4 620 гривень.