За сколько можно купить 100 евро сегодня

В то же время по данным НБУ, официальный курс евро составлял 45,98 гривны 23 августа. А 26 августа ожидается, что курс опустится до 45,84 гривны.

Итак, 100 евро в таком случае будет стоить сначала 100 евро в таком случае 4 598 гривен, а с новой рабочей недели уже 4 584 гривны.

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Доллар банки покупают валюту по 45,65 гривны , а продают евро населению по 46,20 гривны , по данным "Минфина" по состоянию на 23 августа.

, а продают евро населению по , по данным "Минфина" по состоянию на 23 августа. Курс на черном рынке: покупка евро по 45,85 гривны , а продажа по 46,09 гривны .

, а продажа по . В то же время обменники евро покупают по 45,75 гривны, а продают – по 46,18 гривны, по данным finance.ua.

Заметьте! В соответствии с таким курсом, 100 евро обойдется от 4 609 до 4 620 гривен.