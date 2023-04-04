Великодній кошик цього року буде не всім по кишені: як змінилися ціни

Вже другий рік поспіль Україна відзначатиме Великдень – в умовах воєнного стану. За рік ціна великоднього кошика на чотирьох осіб зросла на 24,4%.

Ціна великоднього кошика у 2023 році

Академік НААН Юрій Лупенко зауважує, що купівельна спроможність середньостатистичного українця дуже обмежена, особливо в постраждалих областях, де проходили бої з російськими окупантами, тому при підготовці до Великодня українці змушені будуть економити, передає 24 Канал.

До теми Варто купити вже, поки не подорожчало: що буде з цінами на Великдень

Юрій Лупенко Академік НААН За розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, 2023 року традиційні паска, яйця, домашня ковбаса, буженина, сало, вершкове масло, м'який і твердий сири, хрін та сіль обійдуться на родину з чотирьох осіб близько 1 208,78 гривні, тобто на 24,4% дорожче, ніж торік, коли такий же набір продуктів коштував 972 гривні.

Чому великодній кошик подорожчав

У разі доповнення великоднього кошика іншими, неосновними складовими: помідори, огірки, яблука, червоне вино, – його вартість зросте до 1 463,28 гривні. Це на 20,9% перевищує вартість торішнього кошика такого ж складу у 1 210 гривень. Таке зростання зумовлене ціновою ситуацією на ринках сезонних овочів.

Зростання вартості великоднього кошика спричинене наслідком воєнних дій:

суттєвими грошовими та матеріальними втратами вітчизняної економіки та українських сімей,

скороченням виробництва,

здорожчанням енергоносіїв,

ускладненнями внутрішнього переміщення продукції,

невизначеністю багатьох людей навіть у найближчих планах.

Науковець зауважує, що це особливо відчутно в зонах бойових дій, тимчасової окупації, великого скупчення переселенців. А відтак, більшість українців змушені будуть економити на традиційному наборі продуктів – хтось на зменшенні кількості продукту у кошику, інші – внаслідок відмови від дорожчої його частини (домашньої ковбаси, буженини, твердого сиру) або використання дешевшої продукції, а дехто – обмежиться традиційними крашанками та паскою, принаймні для освячення.

Переконаний, що небайдужі люди допоможуть зустріти Великдень і тим сім'ям, у яких війна забрала навіть можливість самостійно влаштувати це свято, і нашим воїнам ЗСУ, які мужньо захищають нашу Україну,

– поділився науковець НААН.

Скільки коштують різні складові великоднього кошика

Ціна паски

Вартість основної складової великоднього кошика – паски домашньої випічки за традиційним рецептом – складе 169,88 гривні за 1 кілограм, що на 26,8% більше вартості паски 2022 року. Це зумовлено різким зростанням цін на основні складові: яйця (+92%), цукор (+20,5%), масло вершкове (+21,9%) та родзинки (+16,7%), пояснив науковець.

Ціни на борошно і дріжджі залишилися на рівні минулого року. У магазинах і супермаркетах готова паска обійдеться ще дорожче, адже її ціна залежить від складових та оздоблення випічки,

– додає Лупенко.

В Інституті аграрної економіки робили розрахунки з огляду на такі складові для паски: 700 грамів борошна, 6 штук яєць, 150 грамів вершкового масла, 300 грамів молока, 400 грамів цукру, 40 грамів дріжджів, 200 грамів родзинок.

Ціна яєць

У 2023 році, на відміну від попередніх років, ціна на яйця зросла на рекордні 92% і становила в середньому 68,15 гривні (65 – 75 гривень за десяток), тоді як ціни на решту складових святкового кошика зросли на 9,4% – 38,4% порівняно з рівнем цін початку квітня минулого року.

Ціна м'ясних продуктів

Лупенко зауважує, що найдорожчими складовими великоднього кошика традиційно залишаються м'ясні продукти:

домашня ковбаса – 175 гривень за півкілограма (340 – 400 гривень за кіло),

буженина – 219,50 гривні за півкілограма (425 – 459 гривень за кіло).

Подорожчало і сало – до 110 гривень за півкіло з розрахунку 210 – 300 гривень за кілограм. Порівняно з 2022 роком вартість буженини збільшилася на 31%, домашньої ковбаси – на 9,4%, а сала – на 38,4%.

Ціна молочних продуктів

Серед молочних продуктів найбільше доведеться заплатити за твердий сир – від 375 до 457,50 гривні за кілограм, півкіло вершкового масла коштуватиме 171,25 гривні – від 68,50 до 72,38 гривні за пачку 200 грамів, півкіло м'якого сиру обійдеться у 87,50 гривні – від 30 до 38 гривень за пачку 200 грамів.

Ціна хріну, солі та кагору

Ціна 250 грамів хріну складе 16 гривень – від 14 до 22 гривень й залежатиме від виробника та смакових складових, також символічною є вартість солі – 2 гривні за 100 – 150 грамів.

Ціна овочів та фруктів

За пляшку церковного вина "Кагор" доведеться заплатити в середньому 120 гривень: від 80 до 135 гривень за пляшку.

Порівняно з 2022 роком ціна на овочі зросла на 1,1 – 25,0%:

томати тепличні – від 85 до 100 гривень за кілограм,

огірки – він 140 до 165 гривень за кілограм.

Ціна на яблука залежить від сорту і зросла в середньому на 15% – 11,5 гривні за півкілограма (20 – 27 гривень за кіло).

Довідка: розрахунок вартості Великоднього кошика у 2023 році науковці Інституту аграрної економіки робили, спираючись на дані "Мінфіну" станом на 31 березня 2023 року.