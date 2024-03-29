Чи буде по кишені кожному: у скільки обійдеться цьогоріч великодній кошик
Вже в неділю, 31 березня, католики святкуватимуть Великдень. Тож 24 Канал вирішив зʼясувати, як за рік змінилась ціна не лише традиційної паски, але й великоднього кошика.
У скільки обійдеться приготувати паску цьогоріч
Аналітик УКАБ Максим Гопка порахував, що цьогоріч, аби приготувати 3 – 4 паски, доведеться витратити близько 239,34 гривні, що на 1,4% більше, ніж минулого року та на 28% більше, ніж у 2022 році, без врахування ціни на електроенергію.
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Вартість не суттєво відрізняється, адже ціни на одні компоненти знизились, а на інші зросли. Найбільш суттєво знизились в ціні яйця – 18% за десяток (з 70,51 до 57,50 гривень), а також кілограм цукру – на 16% (з 34,20 до 28,60 гривень).
Також під час розмови з 24 Каналом пан Максим зауважив, що ціна інгредієнтів для приготування паски наразі виглядає так:
- борошно – 23,23 гривні за кілограм
- вершкове масло – 72 гривні за 200 грамів,
- молоко – 39 гривень за пів літра,
- яйця – 46 гривень за 8 штук,
- дріжджі сухі – 13 гривень за 12 грамів,
- родзинки – 39 гривень за 200 грамів,
- цукор – 8,6 гривні за 300 грамів,
- цукрова пудра – 6,5 гривні за 100 грамів,
- ванілін – 7,1 гривні за пакетик.
Скільки коштуватиме великодній кошик у 2024 році
Що стосується загалом ціни на традиційні складові великоднього кошика, то вони за рік зросли несуттєво.
- Ціна мʼясних виробів
Свинина, яка є традиційним видом м'яса українців, зміцніла в ціні на 4%, якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року. Свинячий ошийок зріс в ціні на 13% і становить 236 гривень за кіло, лопатка – на 5% і вартує 162 гривень за кіло, грудинка – 6%, коштує 160 гривень за кіло.Зверніть увагу! Тверді сири, залишаються стабільними в ціни, чого не можна сказати про яйця.
- Ціна яєць
Ціни на яйця в холодний період року не перевищували 65 гривень за десяток. В середньому ціни в супермаркетах 56 – 59 гривень за десяток, що на 22% менше, ніж торік.
Враховуючи те, що Великдень припадає на останній місяць весни то пропозиція в цей час повинна сезонно збільшитися та не дати ціні сильно зрости на тлі святкового попиту. Але відразу після свят ціни на яйця почнуть знижуватися,
– вважає Гопка.