Во сколько обойдется приготовить пасху в этом году
Аналитик УКАБ Максим Гопка посчитал, что в этом году, чтобы приготовить 3 – 4 кулича, придется потратить около 239,34 гривны, что на 1,4% больше, чем в прошлом году и на 28% больше, чем в 2022 году, без учета цены на электроэнергию.
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Стоимость не существенно отличается, ведь цены на одни компоненты снизились, а на другие выросли. Наиболее существенно снизились в цене яйца – 18% за десяток (с 70,51 до 57,50 гривен), а также килограмм сахара – на 16% (с 34,20 до 28,60 гривен).
Также во время разговора с 24 Каналом господин Максим заметил, что цена ингредиентов для приготовления кулича сейчас выглядит следующим образом:
- мука – 23,23 гривны за килограмм
- сливочное масло – 72 гривны за 200 граммов,
- молоко – 39 гривен за пол литра,
- яйца – 46 гривен за 8 штук,
- дрожжи сухие – 13 гривен за 12 граммов,
- изюм – 39 гривен за 200 граммов,
- сахар – 8,6 гривны за 300 граммов,
- сахарная пудра – 6,5 гривны за 100 граммов,
- ванилин – 7,1 гривны за пакетик.
Сколько будет стоить пасхальная корзина в 2024 году
Что касается в целом цены на традиционные составляющие пасхальной корзины, то они за год выросли несущественно.
- Цена мясных изделий
Свинина, которая является традиционным видом мяса украинцев, окрепла в цене на 4%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Свиной ошеек вырос в цене на 13% и составляет 236 гривен за кило, лопатка – на 5% и стоит 162 гривен за кило, грудинка – 6%, стоит 160 гривен за кило.
- Цена яиц
Цены на яйца в холодный период года не превышали 65 гривен за десяток. В среднем цены в супермаркетах 56 – 59 гривен за десяток, что на 22% меньше, чем в прошлом году.
Учитывая то, что Пасха приходится на последний месяц весны то предложение в это время должно сезонно увеличиться и не дать цене сильно вырасти на фоне праздничного спроса. Но сразу после праздников цены на яйца начнут снижаться,
– считает Гопка.