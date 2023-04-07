Від 10 до 100 гривень: у яких містах України ціна вербної гілочки найвища

Вербну неділю цьогоріч українці святкують 9 квітня. Звісно що перед Великодній період важко уявити без традиційного атрибута – "котиків". Тож 24 Канал дізнався скільки вони коштують у різних містах України.

Скільки коштує вербна гілочка

Ціна "котиків" залежатиме не лише від їх кількості у букеті, але й декору. Можна відшукати гілочку й за 10 гривень, або ж придбати цілу композицію за 100 гривень – все залежить від ваших фінансів та вподобань.

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Ціна вербної гілочки в Україні коливається від 10 до 100 гривень / Фото – Pixabay

Ціна "котиків" у Києві

Знайти вербну гілочку чи букет у столиці зовсім не складно. Переважно їх продають біля метро поруч з квітами, або ж при вході до собору. Так, наприклад, у центрі міста біля метро Університет можна придбати букет за 30 гривень, що досить дешево.

За 30 гривень вам запропонують невеличкий бекет з п'яти-семи гілочок, які доповнені зеленню та перев'язані стрічкою. Якщо ж пройти трохи далі до Володимирського собору, то ціна буде вже дорожчою.

Там продавчині пропонують довші гілочки також у букеті, однак вже без зелені. Ціна традиційного атрибута на Вербну неділю коливатиметься від 30 до 50 гривень. Продавчині пояснили, що ціна залежатиме від об'єму букета.

У києві ціна "котиків" коливається від 30 до 50 гривень / Фото – Pixabay

Найдорожча верба на Прикарпатті

Найдорожча ціна верби виявилась на Прикарпатті. Місцеве ЗМІ поспілкувалось з продавчинями на базарі, які розповіли, що ціна вербного букета може сягати й 100 гривень. Вони пояснили, що у майстринь на виготовлення йде чимало часу та старань, тож тому й така ціна.

На вартість також впливає й декор, яким прикрашають букети. Також можна придбати й цілі композиції, якими потім прикрасити великодній стіл чи оселю до наступної Вербної неділі.

На Прикарпатті ціна верби найвища – до 100 гривень / Фото – Pexels

Вербні віночки та букети з "котиків" в Одесі

В Одесі продавці пропонують містянам не лише вербні букети, але й цілі тематичні вироби. Мовиться про вербні віночки. Середня ціна такої прикраси на Вербну неділю вартуватиме в середньому 200 гривень. Що стосується букета, то його ціна в середньому складе 50 гривень.

В Одесі можна придбати не лише вербну гілочку, але й віночок / Фото – Pinterest

Як обрати вербну гілочку

За повір'ями, дерево вбирає в себе добру енергію, щоб потім цілий рік захищати дім. Тому розмір букета з верби не має значення.

Останні роки вербові букети навіть стали частиною великоднього декору, тож варто обирати те, що вам більше імпонує та до вподоби.

Якщо немає можливості піти до церкви, то освятити вербу можна й вдома. Це поширена практика в часи карантину та війни. Для цього достатньо в потрібний день окропити гілки святою водою та помолитись. Варто, щоб це зробив найстарший член сім'ї.

Вербу не потрібно ставити у воду, адже так вона може зацвісти, а відповідно довго не простоїть. Якщо ж верба просто так зацвіла – це вважається доброю прикметою, але тоді її потрібно посадити десь за межами двору.