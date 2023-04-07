Сколько стоит вербная веточка

Цена "котиков" будет зависеть не только от их количества в букете, но и от декора. Можно отыскать веточку и за 10 гривен, или же приобрести целую композицию за 100 гривен – все зависит от ваших финансов и предпочтений.

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Цена вербной веточки в Украине колеблется от 10 до 100 гривен. Pixabay

Цена "котиков" в Киеве

Найти вербную веточку или букет в столице совсем несложно. Преимущественно их продают возле метро рядом с цветами, или же при входе в собор. Так, например, в центре города возле метро Университет можно приобрести букет за 30 гривен, что достаточно дешево.

За 30 гривен вам предложат небольшой букет из пяти-семи веточек, дополненных зеленью и перевязанных лентой. Если же пройти немного дальше к Владимирскому собору, то цена будет уже дороже.

Там продавщицы предлагают более длинные веточки также в букете, однако уже без зелени. Цена традиционного атрибута на Вербное воскресенье будет колебаться от 30 до 50 гривен. Продавцы объяснили, что цена будет зависеть от объема букета.

В Киеве цена "котиков" колеблется от 30 до 50 гривен / Фото – Pixabay

Самая дорогая верба на Прикарпатье

Самая дорогая цена вербы оказалась на Прикарпатье. Местное СМИ пообщалось с продавцами на рынке, которые рассказали, что цена вербного букета может достигать и 100 гривен. Они объяснили, что у мастериц на изготовление уходит немало времени и стараний, поэтому и такая цена.

На стоимость также влияет и декор, которым украшают букеты. Также можно приобрести и целые композиции, которыми потом украсить пасхальный стол или дом до следующего Вербного воскресенья.

На Прикарпатье цена вербы самая высокая – до 100 гривен / Фото – Pexels

Вербные веночки и букеты из "котиков" в Одессе

В Одессе продавцы предлагают горожанам не только вербные букеты, но и целые тематические изделия. Речь идет о вербных веночках. Средняя цена такого украшения на Вербное воскресенье будет стоить в среднем 200 гривен. Что касается букета, то его цена в среднем составит 50 гривен.

В Одессе можно приобрести не только вербную веточку, но и веночек / Фото – Pinterest

Интересно! Вербу не нужно ставить в воду, ведь так она может зацвести, а соответственно долго не простоит. Если верба просто так зацвела – это считается хорошей приметой, но тогда ее нужно посадить где-то за пределами двора.

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