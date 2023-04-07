Скільки коштує вербна гілочка
Ціна "котиків" залежатиме не лише від їх кількості у букеті, але й декору. Можна відшукати гілочку й за 10 гривень, або ж придбати цілу композицію за 100 гривень – все залежить від ваших фінансів та вподобань.
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Ціна вербної гілочки в Україні коливається від 10 до 100 гривень / Фото – Pixabay
Ціна "котиків" у Києві
Знайти вербну гілочку чи букет у столиці зовсім не складно. Переважно їх продають біля метро поруч з квітами, або ж при вході до собору. Так, наприклад, у центрі міста біля метро Університет можна придбати букет за 30 гривень, що досить дешево.
За 30 гривень вам запропонують невеличкий бекет з п'яти-семи гілочок, які доповнені зеленню та перев'язані стрічкою. Якщо ж пройти трохи далі до Володимирського собору, то ціна буде вже дорожчою.
Там продавчині пропонують довші гілочки також у букеті, однак вже без зелені. Ціна традиційного атрибута на Вербну неділю коливатиметься від 30 до 50 гривень. Продавчині пояснили, що ціна залежатиме від об'єму букета.
У києві ціна "котиків" коливається від 30 до 50 гривень / Фото – Pixabay
Найдорожча верба на Прикарпатті
Найдорожча ціна верби виявилась на Прикарпатті. Місцеве ЗМІ поспілкувалось з продавчинями на базарі, які розповіли, що ціна вербного букета може сягати й 100 гривень. Вони пояснили, що у майстринь на виготовлення йде чимало часу та старань, тож тому й така ціна.
На вартість також впливає й декор, яким прикрашають букети. Також можна придбати й цілі композиції, якими потім прикрасити великодній стіл чи оселю до наступної Вербної неділі.
На Прикарпатті ціна верби найвища – до 100 гривень / Фото – Pexels
Вербні віночки та букети з "котиків" в Одесі
В Одесі продавці пропонують містянам не лише вербні букети, але й цілі тематичні вироби. Мовиться про вербні віночки. Середня ціна такої прикраси на Вербну неділю вартуватиме в середньому 200 гривень. Що стосується букета, то його ціна в середньому складе 50 гривень.
В Одесі можна придбати не лише вербну гілочку, але й віночок / Фото – Pinterest
Як обрати вербну гілочку
- За повір'ями, дерево вбирає в себе добру енергію, щоб потім цілий рік захищати дім. Тому розмір букета з верби не має значення.
- Останні роки вербові букети навіть стали частиною великоднього декору, тож варто обирати те, що вам більше імпонує та до вподоби.
- Якщо немає можливості піти до церкви, то освятити вербу можна й вдома. Це поширена практика в часи карантину та війни. Для цього достатньо в потрібний день окропити гілки святою водою та помолитись. Варто, щоб це зробив найстарший член сім'ї.