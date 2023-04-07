Скільки коштує вербна гілочка

Ціна "котиків" залежатиме не лише від їх кількості у букеті, але й декору. Можна відшукати гілочку й за 10 гривень, або ж придбати цілу композицію за 100 гривень – все залежить від ваших фінансів та вподобань.

Актуально Великодній кошик цього року буде не всім по кишені: як змінилися ціни

Ціна вербної гілочки в Україні коливається від 10 до 100 гривень / Фото – Pixabay

Ціна "котиків" у Києві

Знайти вербну гілочку чи букет у столиці зовсім не складно. Переважно їх продають біля метро поруч з квітами, або ж при вході до собору. Так, наприклад, у центрі міста біля метро Університет можна придбати букет за 30 гривень, що досить дешево.

За 30 гривень вам запропонують невеличкий бекет з п'яти-семи гілочок, які доповнені зеленню та перев'язані стрічкою. Якщо ж пройти трохи далі до Володимирського собору, то ціна буде вже дорожчою.

Там продавчині пропонують довші гілочки також у букеті, однак вже без зелені. Ціна традиційного атрибута на Вербну неділю коливатиметься від 30 до 50 гривень. Продавчині пояснили, що ціна залежатиме від об'єму букета.

У києві ціна "котиків" коливається від 30 до 50 гривень / Фото – Pixabay

Найдорожча верба на Прикарпатті

Найдорожча ціна верби виявилась на Прикарпатті. Місцеве ЗМІ поспілкувалось з продавчинями на базарі, які розповіли, що ціна вербного букета може сягати й 100 гривень. Вони пояснили, що у майстринь на виготовлення йде чимало часу та старань, тож тому й така ціна.

На вартість також впливає й декор, яким прикрашають букети. Також можна придбати й цілі композиції, якими потім прикрасити великодній стіл чи оселю до наступної Вербної неділі.

На Прикарпатті ціна верби найвища – до 100 гривень / Фото – Pexels

Вербні віночки та букети з "котиків" в Одесі

В Одесі продавці пропонують містянам не лише вербні букети, але й цілі тематичні вироби. Мовиться про вербні віночки. Середня ціна такої прикраси на Вербну неділю вартуватиме в середньому 200 гривень. Що стосується букета, то його ціна в середньому складе 50 гривень.

В Одесі можна придбати не лише вербну гілочку, але й віночок / Фото – Pinterest

Цікаво! Вербу не потрібно ставити у воду, адже так вона може зацвісти, а відповідно довго не простоїть. Якщо ж верба просто так зацвіла – це вважається доброю прикметою, але тоді її потрібно посадити десь за межами двору.

Як обрати вербну гілочку