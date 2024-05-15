Від 4 до 110 тисяч: скільки коштують вишиванки, які одягає Зеленський та інші знаменитості

У третій четвер травня українці святкують День вишиванки. Чиновники, спортсмени та інші світові знаменитості часто дивують ексклюзивністю таких виробів. Та і не секрет, що коштує український національний одяг не мало.

Яка ціна вишиванок президента та першої леді

З початку повномасштабної війни глава держави Володимир Зеленський демонструє під час святкових звернень до українців чи не найрізноманітніші вишиванки. Серед популярних є сорочка під назвою Velych відомого бренду українського етноодягу, а також вишиванка із простою назвою "Володимир".

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Сорочка з піксельним орнаментом дубового листя Velych від Etnodim – на сайті бренду ціна такої чоловічої вишиванки складає 4 200 гривень.



Вишиванка у кольорі хакі / Фото з Instagram президента

Водночас вишита сорочка "Володимир" від Varenyky Fashion, у якій президент був одягнутий цього року на Великдень, коштує набагато більше – 12,5 тисячі гривень.



Великоднє звернення Володимира Зеленського / Фото president.gov.ua

Крім того, на День Незалежності минулого року Олена Зеленська була одягнута у білу сорочку, яка була вишита вручну від відомого бренду виняткових речей Gunia Project. Це ексклюзивна річ, тому ціна невідома.

Щодо вишиванки Володимира Зеленського, то її створив бренд Damirli. Вартість сорочки складає 375 євро – за середнім банківським курсом, станом на 15 травня, це 16 тисяч гривень.



Володимир та Олена Зеленські у День Незалежності-2023 / Фото president.gov.ua

Світові знаменитості одягають вишиванки

Похизуватися образами у різноманітних вишитих виробах може й відомий український боксер Олександр Усик. Він, як і президент України, часто одягає вишиванки відомих українських брендів. На фото нижче ціна чоловічої накидки з орнаментом від бренду Damirli складає 1 000 євро – це майже 43 тисячі гривень.

Олександр Усик у вишиванках / Скриншоти з Instagram боксера

Водночас вартість вишиванки "Колосся" від української дизайнерки Юлії Магдич, у якій був одягнутий український захисник лондонського Арсеналу Олександр Зінченко під час сімейної фотосесії, становить 28 тисяч гривень.



Сімейна фотосесія Олександра Зінченка та його дружини Влади Седан зі своєю донькою / Скриншот з Instagram футболіста

Ще на початку повномасштабного вторгнення бізнесвумен, письменниця та матір Ілона Маска, Мей Маск, звернулася зі словами підтримки до українців. Вдягнута вона була у довгий вишитий кафтан від дизайнерки Магдич. Його ціна становить 110 тисяч гривень.



Мей Маск в українському вбранні / Скриншот з Instagram знаменитості

Ведуча Катерина Осадча також віддає перевагу українському одягу від дизайнерки Юлії Магдич. На фото Катерина одягнута у сукню "Братчики", вартістю у понад 77 тисяч гривень.



Катерина Осадча у жовто-блакитному кафтані / Скриншот з Instagram ведучої

Родина колишнього президента Петра Порошенка, як і він особисто, полюбляє одягати українські вишиванки на свята. Відтак, на відомому фото родини можна розгледіти, що усі вишиванки Порошенків від дизайнерки Роксолани Богуцької. Ціна жіночої сорочки стартують від 750 до 900 доларів (від 29 тисяч до понад 35 тисяч гривень), а чоловічої – від 320 до 440 доларів (від 12 тисяч до понад 17 тисяч гривень).



Родина Порошенків у вишиванках / Фото з відкритих джерел

Співачка Джамала торік у День Вишиванки похизувалася дизайнерською сорочкою від Віти Кін, вартість якої стартує від 1 000 доларів, або ж від 39,5 тисячі гривень.



Класична блуза від Віти Кін / Скриншот з Instagram Джамали

У локальних магазинах України вартість жіночої сорочки коливається від понад 1 000 гривень до понад 2 000 гривень, залежно від якості матеріалу та вишивки. Чоловіча коштує менше – можна знайти ціну від 750 гривень.