Cуми космічні: скільки Україні коштує війна

Щомісячно держбюджет України отримує 80 мільярдів гривень доходів, а на військову кампанію витрачається 130 мільярдів. Тому ключова задача зараз – створити умови для фінансування військового бюджету.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час зустрічі з членами Європейської Бізнес Асоціації.

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Минулого тижня Верховна рада підтримала зміни до держбюджету, якими збільшено видатки на військові потреби. За словами міністра, цього року важливо зібрати заплановані податки, проте кардинальних податкових змін не планується.

Нагадаємо, Верховна рада внесла зміни до державного бюджету України на 2023 рік, збільшивши оборонні видатки на 518 мільярдів гривень.

На що буде спрямовано виділені кошти