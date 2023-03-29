Cуми космічні: скільки Україні коштує війна
Джерело:Європейська Бізнес Асоціація
Щомісячно держбюджет України отримує 80 мільярдів гривень доходів, а на військову кампанію витрачається 130 мільярдів. Тому ключова задача зараз – створити умови для фінансування військового бюджету.
Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час зустрічі з членами Європейської Бізнес Асоціації.
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Минулого тижня Верховна рада підтримала зміни до держбюджету, якими збільшено видатки на військові потреби. За словами міністра, цього року важливо зібрати заплановані податки, проте кардинальних податкових змін не планується.
Нагадаємо, Верховна рада внесла зміни до державного бюджету України на 2023 рік, збільшивши оборонні видатки на 518 мільярдів гривень.
На що буде спрямовано виділені кошти
- Частина грошей буде спрямована на потреби військових: грошове забезпечення, харчування, та виробництво і закупівлю БпЛА. Голова Бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа пояснила, що потреба у збільшенні видатків на діяльність усіх видів і родів військ зумовлена збільшенням чисельності військовослужбовців.
- Іншу частину коштів розподілять між силовими відомствами для виплати грошової допомоги військовим, підготовку кадрів і військ, будівництво фортифікаційних споруд, закупівлю технічного обладнання тощо.