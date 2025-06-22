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Економіка Макроекономіка Світові торги та ситуація на Близькому Сході: це впливатиме на євро
22 червня, 07:12
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Світові торги та ситуація на Близькому Сході: це впливатиме на євро

Валерія Городинська
Основні тези
  • Курс євро формуватиме світові торги пари долар/євро і очікується, що 1 євро дорівнюватиме 1,10 – 1,15 долара.
  • З 23 по 29 червня євро на міжбанку та на готівковому ринку буде на рівні 45,50 – 47,50 гривні.

В останній тиждень червня ринок буде збалансованим. Таке прогнозує банкір Тарас Лєсовий. Водночас події на Близькому Сході можуть вплинути дещо на світові валюти, зокрема й на курс євро.

По скільки буде євро

За словами Тараса Лєсового, з якими він поділився з 24 Каналом, курс євро формуватиме світові торги пари долар/євро. Відтак, очікується, що 1 євро дорівнюватиме 1,10 – 1,15 долара. 

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Банкір додає, що до кінця червня, попри нові американські мита в 50% на металургійну продукцію, як долар, так і євро залишатиметься на своєму. 

 

 Тарас Лєсовий

 Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку

Тобто цілком можливо, що вартість євро в Україні коливатиметься в діапазоні 46,50 – 47,50 гривні.

Не варто забувати ще й про події на Близькому Сході, адже там ситуація розвивається доволі динамічно. А це відповідно вплинути може й на позиції світових валют. 

Зараз поки важким видається ґрунтовний аналіз ситуації, однак ми не виключаємо зміни у співвідношенні долара до євро, 
– каже пан Тарас.

Зауважте! З 23 по 29 червня євро на міжбанку та на готівковому ринку буде на однаковому рівні – 45,50 – 47,50 гривні за валюту.