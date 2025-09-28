Євро під прицілом: чого чекати від курсу наступного тижня
- Курс євро в Україні залишатиметься стабільним і не перевищить показників у 49 гривень.
- На міжбанку курс євро буде по 47,5 – 49 гривень, а на готівковому ринку – 48 – 49,5 гривні.
Попри коливання на світових ринках, курс євро в Україні залишатиметься стабільним. На валюту вплинуло рішення Європейського центробанку, а також ФРС США. Крім того, вплив матиме ще й рівень інфляції у вересні.
По скільки буде євро наступного тижня?
Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що курс євро, попри помітні коливання, зберігатиметься на рівні, що відповідає світовим котуванням пари долар/євро.
Читайте також Яка буде пенсія, якщо пропрацював 42 роки офіційно
Через те, що Європейський центробанк зберіг ставку рефінансування на рівні 2,15%, а ФРС знизив базову ставку на 0,25%, співвідношення долара до євро все ж залишатиметься в межах 1,15 – 1,18.
Тобто в глобальному сенсі курс євро в Україні перебуватиме поки що в межах 48 – 49 гривень.
Крім того, в Україні знижується інфляція: у вересні вона в річному вимірі може продемонструвати подальше зниження до 12,5%.
Можемо також припустити, що через сезонне зниження деяких продовольчих товарів (передусім городини, фруктів) у місячному вимірі інфляція за підсумками вересня буде майже нульовою,
– каже Лєсовий.
Коридори валютних коливань з 29 вересня по 5 жовтні будуть такими:
- На міжбанку: 47,5 – 49 гривень за євро,
- На готівковому ринку: 48 – 49,5 гривні за євро.
За скільки можна було продати та купити євро?
Наприкінці робочого тижня, 26 вересня, офіційний курс євро в Україн – 48,71 гривні, повідомляє НБУ. У банках натомість середній курс євро, пише "Мінфін", був на рівні: купівля – 48,20 гривні за євро, продаж – 49 гривні за євро.
В обмінниках, своєю чергою, середній курс євро такий: купівля – 48,70 гривні за євро, а продаж – 48,90 гривні за євро.
Тобто у банку для придбання 200 євро необхідно було орієнтовно 9 800 гривень, а в обміннику така покупка обійшлася би у приблизно 9 780 гривень.
Якщо ж обмінювати 200 євро у банку, то можна було отримати 9 640 гривень, а в обміннику така виручка вже приблизно 9 740 гривень.