Ціни на АЗС незабаром підуть вниз: Свириденко пояснила причини

Прем'єр-міністерка України повідомила, що ціни на пальне будуть знижувати. На вартість палива нині впиває світова ситуація та зниження котирувань на біржах.

Що буде з цінами на пальне?

Про те, яка ситуація на світових ринках нафти і як це вплине на Україну, повідомила Юлія Свириденко.

Так, прем'єр-міністерка після зустрічі з Головою правління НАК "Нафтогаз України" розповіла, що нині на основних біржах фіксують зниження котирувань. Тобто ціни на пальне мають знизитись відповідно.

Мережа АЗС "Укрнафта" уже зреагувала й почала знижувати ціни. Якщо ж теперішня світова ситуація залишиться незмінною, вартість пального знижуватиметься суттєво.

Очікуємо аналогічної реакції від інших учасників ринку. Ринок має справедливо реагувати на зміну цінової кон'юнктури,

– зазначила Свириденко.

Водночас прем'єрка додала, що ситуація в Україні з наявністю пального залишається стабільною. Протягом березня вдалося забезпечити рекордні обсяги постачання за останні 5 років. Таку динаміку планують продовжити й на квітень.

Що відомо про світову ситуацію та як вона вплине на український ринок?

Напередодні президент США Дональд Трамп та Вища рада національної безпеки Ірану оголосили про перемир'я на 2 тижні. Після чого ціни на нафту різко обвалилися.

Так, під час активної фази конфлікту на Близькому Сході нафта марки Brent досягала історичного максимуму у 141 долар за барель. Водночас 8 квітня барель нафти коштує менше 100 доларів.

В українській мережі АЗК Parallel на запит Енергореформи пояснюють, що перемир'я в Ірані дійсно дає шанс для України на стабілізацію цін та "вгамування" ринку.

Однак найближчим часом, як прогнозують в АЗК, вартість пального може триматися на показниках кінця березня.

Після новин про двотижневе можливе зупинення обстрілів та відновлення проходу танкерів Ормузькою протокою ціни на нафту марки Brent впали зі 110 доларів за барель 7 квітня до 95 доларів 8 квітня. Суттєво подешевшала та знизилася нижче 100 доларів нафта марок WTI та Urals. Це дає шанс на стабілізацію цін зовнішніх контрактів на нафтопродукти для України, що напряму залежать від індексу сировини,

– зазначили в пресслужбі АЗК Parallel.