Біоетанол у бензині з 1 травня: чи подорожчає пальне і чого чекати від нововведення

Ще влітку торік Верховна Рада України прийняла закон, що передбачає обов'язкову присутність біоетанолу у бензині. З 1 травня 2025 року цей закон вступив у дію, а отже, усі українські АЗС зобов'язані додавати до бензину не менше 5% біоетанолу. Очікується, що це не вплине на ціни АЗС, однак може спричини інші проблеми.

Чи зросте пальне в ціні з 1 травня

У розмові з 24 Каналом енергетичний експерт Геннадій Рябцев розповів, що додавання до бензину біоетанолу не вплине на ціни на українських заправках. Річ у тім, що на сьогодні існує набагато сильніший чинник впливу, а саме зниження курсу гривні щодо євро.

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Рябцев зауважує, що такий чинник може стати визначальним у тому, якими будуть ціни на бензин незабаром.

Геннадій Рябцев Директор спеціальних проєктів у Науково-технічному центрі "Психея" Ми імпортуємо понад 85% нафтопродуктів з Європи. Акцизи обчислюються в євро, трейдери закуповують бензин, дизпальне та скраплений газ і теж укладають контракти у євро.

Станом на 30 квітня, за даними Консалтингової групи А-95, середні ціни на пальне становлять:

Бензин А-95 преміум – 58,63 гривні за літр,

Бензин А-95 – 54,81 гривні за літр,

Бензин А-92 – 52,61 гривні зі літр,

Дизпальне – 53,54 гривні зі літр,

Газ авто­мобільний – 35,32 гривні за літр.

Декілька нюансів щодо бензину, про які варто знати

Рябцев зауважує, що великі компанії імпортуватимуть бензин вже з додаванням біокомпонентів. Однак ті, хто цього не зробить й нехтуватимуть правами споживачів, можуть додавати що завгодно, адже жодних процедур нагляду і контролю немає.

Держава не розробила навіть технічного регламенту, який би регулював додавання цих самих компонентів до бензину і визначав характеристики якості та безпечності,

– каже пан Геннадій.

Крім того, за словами Рябцева, на АЗС не буде тепер простого бензину без додавання біоетанолу. Водночас маркування пального може дещо змінитися, а саме одна цифра: якщо раніше було написано "А95 Євро5 Е0", то тепер буде "А95 Євро5 Е5".

Знаю, що будуть певні виключення щодо пального, яке зберігатиметься відповідно до закону України про мінімальні запаси нафтових продуктів. Також, буде виключення для Сили Оборони, але поки не впевнений, як можна буде його реалізувати,

– пояснює Геннадій Рябцев.

Крім того, Рябцев зауважив, що попри те, що додавання біоетанолу нібито має вплинути позитивно на довкілля, є певні проблеми, що лише погіршуватимуть ситуацію. Адже у законі прописано додавання біокомпонентів, не обов'язково саме біоетанол.

Річ у тім, що коли в бензинові буде більше, аніж 10% біокомпонентів вітчизняного виробництва, то разом із токсичними речовинами, скажімо бензолу та іншими, буде додаватися ще й формальдегід. Водночас розчин формальдегіду у воді називають формаліном, що є більш токсичним,

– каже експерт.

Геннадій Рябцев додає, що насправді закон щодо додавання біоетанолу немає нічого спільного з євроінтеграцією України та екологією. А його ухвалення відбулося з порушенням відповідної процедури, адже, за його словами, Міненергетики, Мінінфраструктури та інші відомства були проти.