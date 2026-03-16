Ціни на пальне змінилися: що відбувається на українських АЗС 16 березня

Після початку військових дій на Близькому Сході пальне по Україні різко подорожчало. Зрештою, ціни на бензин дещо стабілізувалися, тоді як на дизель – продовжили зростати.

Скільки коштує пальне 16 березня?

Детальніше повідомляє сайт "Мінфін", який посилається на дані "Консалтингової групи А-95". Середні ціни на пальне по країні:

бензин А-95 преміум – 72,71 гривні за літр;

бензин А-95 – 69,14 гривні за літр;

бензин А-92 – 66,20 гривні за літр;

дизпальне – 74,91 гривні за літр.

Які ціни по Київській області?

Згідно з даними ВсіАЗС, середня ціна пального по Київщині така:

бензин А-95 преміум – 69,99 гривні за літр;

бензин А-95 – 66,49 гривні за літр;

бензин А-92 – 64,24 гривні за літр;

дизпальне – 70,54 гривні за літр.

Однак Новини.Live повідомляють, що літр дизелю на столичних заправках обійдеться в 79,99 – 82,99 гривні, хоча ще наприкінці минулого тижня ціна була в межах 75,40 – 80,99 гривні.

Які ціни по Львівській області?

Дещо менше водіям доведеться платити на Львівщині:

бензин А-95 преміум – 68,49 гривні за літр;

бензин А-95 – 64,45 гривні за літр;

бензин А-92 – 65,99 гривні за літр;

дизпальне – 68,25 гривні за літр.

Які ціни по Харківській області?

Водночас вищі середні ціни фіксують на Харківщині:

бензин А-95 преміум – 72,95 гривні за літр;

бензин А-95 – 68,99 гривні за літр;

бензин А-92 – 66,49 гривні за літр;

дизпальне – 74,99 гривні за літр.

Які ціни по Одеській області?

бензин А-95 преміум – 64,99 гривні за літр;

бензин А-95 – 63,75 гривні за літр;

бензин А-92 – 65,99 гривні за літр;

дизпальне – 67,10 гривні за літр.

Що відбувається з цінами на пальне?

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу експерт з енергетики Геннадій Рябцев пояснив, що переважно в інших країнах націнка трейдерів значно обмежена правилами конкуренції. Наприклад, у Польщі чи Ізраїлі вони заробляють не більше ніж 7% на вартості проданих нафтопродуктів, тоді як в Україні – ситуація інша.

Тут ринок пального фактично не має реальної конкуренції, а найбільші оператори утворили "картель", тож можуть встановлювати ціни за змовою, а не співвідношенням попиту і пропозиції. На думку експерта, об'єктивний складник у нинішньому подорожчанні щонайменше вдвічі менший за фактичне зростання цін.

Окрім того, держава фактично не має точних інструментів для аналізу ситуації. Через це складно перевірити, наскільки обґрунтованою є роздрібна націнка операторів, навіть Антимонопольному комітету.