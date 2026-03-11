72 гривні за літр бензину через заблоковану нафту: чи можна обійти Ормузьку протоку

Воєнні дії в Ірані стали викликом для світового ринку нафти та нафтопродуктів, адже Ормузька протока є одним із ключових шляхів експорту енергоресурсів. Проте морський шлях – не єдиний доступний.

Які є альтернативи експорту через Ормузьку протоку?

Транспортування нафти й газу з країн Близького Сходу можливе трубопроводами, а питання будівництва додаткових шляхів стоїть понад десятиліття. Про це в коментарі 24 Каналу розповів економіст Іван Ус.

Як зазначив експерт, обговорення необхідності появи трубопроводів з країн Перської затоки тривали близько 15 років тому. Зокрема розглядали можливість будівництва нового газопроводу Катар – Туреччина, який би дозволив постачати природний газ до країн Європи. Проти проєкту тоді виступив очільник Сирії Башар Асад, захищаючи інтереси Росії.

У грудні 2024 року режим Асада повалили, тож розмови щодо будівництва газогону відновилися на деякий час, проте без конкретних дій.

Іван Ус Кандидат економічних наук, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Я був упевнений, що Туреччина перш за все почне будівництво газогонів і нафтогонів з країн затоки. Насамперед якщо газогону – з Катаром, якщо нафта – це Емірати та Саудівська Аравія, до Туреччини. Вони хотіли це робити раніше, але Сирія була проти. Ось зараз виникає можливість розв'язати це питання шляхом побудови, але займатися цим варто було вже з початку 2025 року. Я вважаю, що це обов'язково потрібно робити, і час, на жаль, дещо втрачений.

Нині дві країни Близького Сходу мають змогу постачати нафту в обхід заблокованої Ормузької протоки через трубопроводи – це Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати.

За даними JPMorgan Chase & Co, ці обхідні маршрути для експорту не є достатніми. Трубопроводи Хабшан – Фуджайра ОАЕ та Схід – Захід Саудівської Аравії мають вільні потужності, але не можуть стати повною заміною протоки. Це дещо знижує градус паніки на ринку, тож ціни на нафту почали падати після піку.

На максимумі через них можуть пройти 5 – 7 мільйонів барелів нафти на добу, однак це далеко від пропускних спроможностей, які дає Ормузька протока – близько 20 мільйонів барелів. Крім того, ці трубопроводи також можуть опинитися під прицілом у ході бойових дій.

За даними Trading Economics, ціна на нафту марки Brent 11 березня перебуває на рівні близько 90 доларів за барель. Хоча ще 9 березня на піку злітала до 119,50 доларів за барель.

Як війна в Ірані впливає на здорожчання пального?

Війна в Ірані підняла ціни на пальне як в Україні, так і країнах Європи. Це сталося з огляду на низку обставин, яку спровокувала ескалація.

Як розповідав 24 Каналу член Ради Національного банку України Василь Фурман, підвищення цін на пальне в Україні сталося через війну на Близькому Сході. Подібні проблеми зі здорожчанням бензину й дизпалива виникли також у Німеччині, Польщі, Франції, Сполучених Штатах Америки .

Скільки коштує пальне в Україні?

За даними Консалтингової групи А-95, які наводить "Мінфін", найбільшого здорожчання за останню добу зазнали дизпаливо й автомобільний газ. Середні ціни на пальне в Україні 11 березня на 13:24 становили:

Бензин А-95 преміум – 72,66 гривні за літр (не змінилася з 10 березня);

за літр (не змінилася з 10 березня); Бензин А-95 – 69,09 гривні за літр (-1 копійка проти 10 березня);

за літр (-1 копійка проти 10 березня); Бензин А-92 – 66,14 гривні за літр (-3 копійки проти 10 березня);

за літр (-3 копійки проти 10 березня); Дизельне паливо – 73,52 гривні за літр (+60 копійок проти 10 березня);

за літр (+60 копійок проти 10 березня); Газ авто­мобільний – 41,36 гривні за літр (+64 копійки проти 10 березня).

Зауважте! Антимонопольний комітет оголосив причини зростання цін на пальне в Україні. Серед них головна – зупинка найбільшого НПЗ в Україні та імпорт 85% світлих нафтопродуктів. Вплинули також збільшення попиту й скорочення запасів, здорожчання логістики та скорочення пропозиції від європейських постачальників.