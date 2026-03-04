Ціни на пальне летять угору: Гетманцев закликав АЗС "схаменутися" і вжив заходів

Ескалація на Близькому Сході призвела не лише до коливання цін на нафту, а й подорожчання пального, зокрема в Україні. Водночас експерти попереджають – наразі причиною змін на АЗС є бажання учасників ринку заробити.

Чому в Україні дорожчає пальне?

У середу, 4 березня, ситуацію також прокоментував голова Комітету з питань фінансової, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев. Нардеп закликав бізнес "схаменутися".

Гетманцев зауважив, що головна мета бізнесу – це прибуток, однак наразі триває війна, і "половина країни на генераторах". Тож у такої потужної сфери є ще й певна соціальна функція, яка не дозволяє використовувати панічні настрої задля надприбутків.

Усі ж розуміють, що стрибок цін на паливо наразі має дуже обмежений причинно-наслідковий зв'язок із війною в Ірані, хоча б з урахуванням часового лагу. Схаменіться,

– написав нардеп.

Згодом він додав, що звернувся до керівника Антимонопольного комітету, де розуміють проблему та вже відпрацьовують питання. І хоч робота будь-якого державного механізму в правовому полі не є швидкою, результат буде невідворотний. "Раджу суб'єктам господарювання якомога швидше зробити висновки", – наголосив Гетманцев.

Нагадаємо, напередодні в ексклюзивному коментарі 24 Каналу енергетичний експерт Геннадій Рябцев пояснив, що військові ризики здебільшого вже були закладені в ціну нафти.

Наразі ж ризик полягає в тому, що окремі учасники ринку преміальних мереж нічим не обмежені – "цінового якоря" немає, тож на нафтопродукти можна встановити будь-яку ціну.

Ба більше, частка пального, яке Україна імпортує з Близького Сходу, залишається незначною і становить лише кілька відсотків від загального обсягу закупівель. Натомість основні обсяги традиційно надходять із європейського ринку.

Скільки коштує пальне в Україні?