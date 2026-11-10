Вперше за декілька місяців: пальне у США різко дешевшає

Ситуація на світовому ринку пального починає кардинально змінюватися після тривалого періоду турбулентності. Американські водії вже відчули перші ознаки стабілізації на власних гаманцях.

Чому американські ціни на пальне впали

Середня роздрібна вартість звичайного бензину в країні опустилася до 3,98 долара за галон, про що пише Bloomberg.

За даними Американської автомобільної асоціації (AAA), це продовження тенденції до зниження, яка стартувала ще наприкінці вересня. І вперше з середини липня ціна впала нижче психологічної позначки у 4 долари.

Це принесло споживачам певне полегшення на автозаправках. Хоча вартість пального залишається значно вищою за сезонну норму.

Додатковий тиск на глобальний ринок та здорожчання пального раніше спровокували одразу кілька факторів. Зокрема, посилення українських атак на російські нафтопереробні заводи завдало серйозного удару по експортному потенціалу Росії, що разом зі скороченням постачань з Китаю загострило ситуацію.

Свій внесок зробив і конфлікт на Близькому Сході: військові удари США та Ізраїлю по Ірану наприкінці лютого викликали енергетичний шок через загрозу перебоїв у стратегічній Ормузькій протоці.

Минулого тижня президент Дональд Трамп навіть заявив, що твердження про програш республіканців на проміжних виборах через війну на Близькому Сході "значною мірою відповідає дійсності".

Зверніть увагу! Зазвичай ціни на бензин у США знижуються напередодні зими. Але зараз вони приблизно на 19% перевищують сезонний середній рівень.

Водночас запаси бензину, які з кінця квітня залишалися нижчими за сезонні показники, почали відновлюватися. А ціни на нафту різко впали на тлі сподівань на швидше завершення війни.

Ф'ючерси на бензин також суттєво подешевшали цього місяця. Однак роздрібні ціни на автозаправках зазвичай знижуються повільніше, ніж зростають,

– йдеться у матеріалі.

Крім того, будь-яке нове загострення конфлікту між США та Іраном може знову спричинити різке подорожчання бензину.

Водночас роздрібна ціна дизельного пального залишається вищою за 6 доларів за галон після того, як у вересні вперше перетнула цю позначку.

Нагадаємо, що у вересні ціни на дизельне пальне в роздрібній торгівлі США досягли найвищого рівня з середини 2022 року. Середня вартість дизельного пального на заправках по країні сягнула 5,783 долара за галон.