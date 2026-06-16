Трамп може зітхнути з полегшенням: бензин у США опустився нижче психологічної межі

У США бензин на автозаправках здешевшав до позначки нижче 4 доларів за галон уперше з квітня. Ціни відреагували на укладення попередньої мирної угоди між США та Іраном та оголошення про відкриття Ормузької протоки.

Як здешевшав бензин у США

За даними аналітичної компанії GasBuddy, у неділю середня ціна бензину в США становила 3,997 долара за галон, пише Reuters.

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Водночас середні роздрібні ціни на бензин у США все ще на майже на долар більші, ніж у квітні минулого року.

Водночас Американська автомобільна асоціація (AAA) оцінила середню вартість бензину вище – на рівні 4,065 долара за галон.

Разом з тим експерти застерігають, що нинішнє полегшення може виявитися тимчасовим. Вони вважають, що меморандум між США та Іраном наразі залишається ще дуже крихким. Адже можуть виникати деталі, які Вашингтон та Тегеран не зможуть узгодити, що зруйнує досягнуті домовленості.

Тепер головним випробуванням стане Ормузька протока. Її відкриття та відновлення нормальних потоків нафти стануть найкращим доказом того, що нинішнє полегшення є стійким,

– пояснив керівник відділу нафтового аналізу GasBuddy Патрік Де Гаан.

Додатковим ризиком, за словами фахівців, для американського ринку пального залишається можливий дефіцит. Оскільки внутрішній попит залишається стійким, а обсяги експорту високими, запаси бензину можуть швидко скоротитися ще більше та знову підштовхнути ціни вгору.

Зауважте! За даними уряду США, у перший тиждень червня запаси бензину в США скоротилися до 215,1 мільйона барелів – найнижчого сезонного рівня за останнє десятиліття.

Чому ціна бензину важлива для Трампа

Подолання позначки у 4 долари за галон у США зазвичай вважається важливим психологічною межею. Після неї частина американців починає змінювати свою поведінку та скорочувати витрати на пальне.

Для президента Дональда Трампа зниження вартості пального є позитивним сигналом. Адже під час своєї передвиборчої кампанії він обіцяв знизити ціни на бензин та зробити енергію доступнішою.

Після того як блокада Ормузу розкрутила ціни на нафту, а за тим і на пальне, Республіканська партія Трампа зіткнулася з гострою критикою.

Наразі ж і сам президент, і республіканці намагаються зберегти контроль над обома палатами Конгресу напередодні проміжних виборів у листопаді. Тож здешевшання бензину може стати їхнім козирем у політичній боротьбі.

Важливо! За підрахунками GasBuddy, від початку війни американські споживачі через здорожчання сукупно витратили на бензин приблизно на 46 мільярдів доларів більше, ніж зазвичай.