Ціни на бензин знову зросли: яка вартість пального в Україні 5 березня

Протягом останніх днів вартість пального в Україні б'є рекорди. Антимонопольний комітет уже розпочав перевірку, вимагаючи від операторів ринку пояснень щодо причин подорожчання.

Скільки коштує пальне 5 березня?

Детальніше про актуальні ціни в четвер, 5 березня, повідомляє сайт "Мінфін", який посилається на дані "Консалтингової групи А-95". Середні ціни на пальне по країні станом на 14:00 такі:

бензин А-95 преміум – 72,30 гривні за літр;

бензин А-95 – 68,28 гривні за літр;

бензин А-92 – 65,51 гривні за літр;

дизпальне – 68,95 гривні за літр.

Скільки коштує пальне в Києві?

У столиці та області ціни також зросли, хоч подекуди й залишилися на рівні попереднього дня, повідомили Новини.LIVE. Наприклад, у Києві вартість коливається на:

А-95 – від 67,90 до 74,89 гривні за літр;

А-100 – від 77,90 грн до 81,29 гривні за літр;

дизпаливо – від 67,90 до 76,69 гривні за літр.

Цікаво, що ще 4 березня бензин А-95 у Києві коштував 63,99 – 73,99 гривні за літр; А-100 – від 78,99 до 80,99 гривні за літр, а дизпаливо від 63,99 до 73,99 гривні за літр.

У Київській області вартість пального на маленьких АЗС дещо менша, аніж у великих всеукраїнських мережах. За літр бензину доведеться заплатити від 54,99 до 74,89 гривні; А-100 обійдеться приблизно у 80,99 – 81,29 гривні за літр, а дизпаливо в 63,00 – 76,69 гривні за літр.

Чи дешевше пальне в регіонах?

Наприклад, у Полтаві та області, ціни на А-95 коливаються в межах 57,45 – 72,99 гривні за літр, а на дизпаливо – від 61,90 до 72,99 гривні за літр, пишуть Новини.LIVE.

Водночас, за даними "Мінфіну", середня ціна в регіоні така:

бензин А-95 преміум – 72,385 гривні за літр;

бензин А-95 – 68,75 гривні за літр;

бензин А-92 – 67,49 гривні за літр;

дизельне пальне – 68,89 гривні за літр.

Як пояснюють зростання цін на бензин?

Деталі щодо причин здорожчання пального 24 Канал дізнався у кількох великих мереж АЗК. Вони посилаються на зовнішні фактори, як-от ситуацію на світових ринках через ескалацію на Близькому Сході, зокрема котирування на нафту та нафтопродукти, зростання валютного курсу тощо.

Однак раніше в ексклюзивному коментарі енергетичний експерт Юрій Корольчук пояснив, що Перська затока працює насамперед на азійський ринок, де зростання цін на бензин було б логічним, натомість "штормить" європейський ринок.

Тож експерт упевнений – ажіотаж навколо пального перебільшений. Ба більше, постачальники мають законтрактовані партії для України, ціна яких визначена раніше.

У Верховній Раді сподіваються виправити ситуацію через ухвалений раніше закон про формування стратегічного резерву. Проте є нюанс – механізм запустили лише нормативно, а от фізичне наповнення запасів відбуватиметься поступово. Тож інструмент поки не використовують для впливу на ринок.