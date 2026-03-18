Ціни на бензин оновлюють рекорди: ще одна країна зіштовхнулась з подорожчанням пального

Ціни на бензин у Японії цього тижня різко зросли до рекордного рівня. Річ у тім, що наслідки конфлікту США та Ізраїлю з Іраном докотилися до країни.

Що відомо про ціни на пальне у Японії?

Зокрема вони досягли середнього рівня по країні 190,8 єни за літр, і це найвищий показник із 1990 року, про що пише Bloomberg.

Подорожчання посилить тиск на домогосподарства та бізнес країни, які вже чотири роки поспіль стикаються з інфляцією вище цільового рівня Банку Японії у 2%.

Уряд вже оголосив про запровадження субсидій на бензин, які почнуть діяти з четверга, 19 березня, щоб обмежити вплив зростання цін на нафту. За даними Міністерства торгівлі, це має знизити ціни приблизно до 170 єн за літр протягом найближчих кількох тижнів.

Зауважте! Стрімке зростання цін відбулося лише за день до запланованої зустрічі Такаїчі з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні.

Війна з Іраном ускладнила цей візит. Санае Такаїті – прем'єр-міністерці Японії – доведеться вести делікатні дипломатичні переговори, намагаючись заспокоїти Трампа. Юридичні обмеження не дозволяють Токіо виконати його попереднє прохання – направити союзницькі кораблі для забезпечення безпеки в Ормузькій протоці.

Як країна з обмеженими природними ресурсами, Японія перебуває в особливо складному становищі,

– йдеться у матеріалі.

Частково через сильну залежність від регіону в постачанні нафти Японія підтримувала дружні відносини з Іраном. Але вони можуть погіршитися, якщо Токіо буде надто демонструвати близькість до Трампа.

Зверніть увагу! Також Японія субсидуватиме закупівлі легкого палива, мазуту та гасу в тому ж обсязі, що й бензин. Енергоносії становлять близько 7% індексу споживчих цін.

Нагадаємо, що Трамп дійсно закликав деякі країни захищати Ормузьку протоку. Мова йде про держави, які залежать від нафти з Перської затоки. Про це писали у Reuters.

Я вимагаю, щоб ці країни прийшли та захистили свою територію, бо це їхня територія. Це місце, звідки вони отримують свою енергію,

– сказав Трамп.

Однією з країн, яку згадав лідер Сполучених Штатів, була Японія. Але Токіо не планують відправляти військово-морські судна для супроводу кораблів. За словами Санае Такаїті, дії її країни обмежені конституцією.

