Тариф на електроенергію: як платити менше ніж 2,64 гривні
Після червневого збільшення тарифу на електроенергію усі українці почали сплачувати однакову суму незалежно від спожитих кіловатів. Проте є можливість платити за світло у двічі менше.
Як змінилася ціна на електроенергію
Від 1 червня 2023 року українці сплачують за електроенергію по єдиному тарифу – 2,64 гривні за кіловат-годину. Також ціни зросла вартість розподілу світла приблизно на 25 – 50%.
Читайте також Як підрив Каховської ГЕС може вплинути на енергетику УкраїниЗверніть увагу! У зв'язку з підняттям тарифу, середня сума у платіжках громадян приблизно зросте на суму до 250 гривень.
Міністр енергетики Герман Галущенко пояснив, що спочатку у НКРЕКП пропонували підняти тарифи у два етапи. Першим мав бути єдиний тариф – 2,88 гривні за кіловат-годину.
Але ми бачимо можливість встановлення тарифу на рівні 2,64 гривні за кіловат на годину. Це мінімальний тариф, який дозволить утримати енергосистему,
– пояснив міністр.
Як платити за світло менше
Щоб платити за світло менше, можна перейти на двозонний або тризонний тарифний план. Тоді у не пікові години електроенергія коштуватиме дешевше.
Двозонний тариф:
- 23:00 – 7:00 – 1,32 гривні за кіловат-годину (50% від повного тарифу);
- 7:00 – 23:00 – 2,64 гривні за кіловат-годину (повний тариф).
Тризонний тариф:
- 8:00 – 11:00 / 20:00 – 22:00 – 3,96 гривні за кіловат-годину (150% від повного тарифу);
- 7:00 – 8:00 / 11:00 – 20:00 – 2,64 гривні за кіловат-годину (повний тариф);
- 23:00 – 7:00 – 1,06 гривні за кіловат-годину (40% від повного тарифу).
Для того, щоб перейти на такі тарифи потрібно подати заяву на сайті місцевого обленерго та через онлайн-платформу "Персональний кабінет". Потім оплатити по платіжці, яка надійде на пошту і протягом двох тижнів вас переведуть на обраний тариф.