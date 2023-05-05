Ціни на електроенергію виростуть: незабаром українці платитимуть більше

Уряд не перший місяць розглядає питання підвищення цін на електроенергію для населення. Уже на початку літа українцям, можливо, доведеться платити більше.

Скільки українці платитимуть за електроенергію

Заступник міністра енергетики Фарід Сафаров пояснив у телемарафоні, що українська влада буде вимушена підняти вартість електроенергії найближчим часом.

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Але все одно доведеться таке рішення ухвалити, інакше енергосистема не зможе не те що відновитися, а й підготуватися до наступної зими, яка може бути набагато складнішою, ніж попередня,

– розповів посадовець.

Він наголосив на важливості допомоги для малозабезпечених верств населення. Також він додав, що для української енергетики необхідна допомога міжнародних партнерів.

Нагадаємо! Україна отримала 150 мільйонів євро від ЄС для свого фонду енергетичної підтримки, а також 200 мільйонів євро гранту від Світового банку.

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин вважає, що влада не буде сильно підіймати тарифи у зв'язку з війною та загальним збіднінням населення. На його думку, хорошим рішенням буде диференціація цін залежно від рівня споживання.

Коли в людини на подвір’ї парник і вона електрикою забезпечує собі підтримання клімату в тому парнику, витрачаючи понад 1000 кіловатів за годину на місяць, то чому вона має платити за електроенергію як бабця, яка має одну лампочку,

– пояснює експерт.

Тобто для тих людей, які споживають до 250 кіловатів на місяць, можна було б не змінювати тариф, а для тих, хто використовує більше, зробити вартість умовно 5 – 6 гривень.

Скільки коштує електроенергія в травні

У квітні Кабмін вирішив не змінювати тарифи на електроенергію до 31 травня 2023 року. Тобто, нині діє подвійна вартість:

1,44 гривні за кіловат – до 250 кіловатів на місяць;

– до 250 кіловатів на місяць; 1,68 гривні за кіловат – якщо використано понад 250 кіловатів на місяць.

Різницю між тарифами й фактичною вартістю покриває Укренерго.