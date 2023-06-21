Значно більше: коли українці почнуть платити за електрику за новими тарифами
21 червня 2023, 16:54Читать новость на русском
З 1 липня для українців надійдуть платіжки за електроенергію з урахуванням нових тарифів. Для декого різниця може бути досить суттєвою.
Скільки тепер коштує електроенергія
З червня тариф на електроенергію став єдиним для усіх українців – 2,64 гривні. Також зросла вартість розподілу світла, на 25 – 50%.
Читайте також Нові тарифи на світло потягнуть за собою й ріст цін на товари: яких продуктів це торкнетьсяНагадаємо! Для прифронтових територій тарифи на світло не змінилися.
До слова, клієнтам компаній, які входять в підсанкційну групу VS Energy, вартість електроенергії піднімуть лише у липні, тож платитимуть за новими платіжками вони у серпні. До них належать:
- "Житомиробленерго";
- ПРАТ "Кіровоградобленерго";
- ПРАТ "Рівнеобленерго";
- АТ "Чернівціобленерго";
- АТ "Херсонобленерго".
Що з цінами на газ
Вартість газу не змінюватиметься до 1 травня 2024 року. Клієнти "Нафтогазу" платитимуть – 7,96 гривні за кубометр газу. Проте в інших 8 постачальників вартість відрізняється.