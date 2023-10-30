Усе має бути поступово: чи зростуть ціни на електроенергію

Гендиректор YASNO Сергій Коваленко розповів, чи буде зростати вартість електроенергії для українців. Він наголосив про альтернативи, які покращать ситуацію на ринку.

Чи зростуть ціни на світло

Нині тариф для українців становить 2,64 гривні за кіловат-годину. Натомість ринкова ціна залежно від регіону – приблизно 5,5 гривні за кіловат-годину. Присутнє деяке коливання вартості через врахування цін електроенергії та розподілу. Саме цю різницю і покриває держава, а зміни ухвалює лише Кабмін.

Читайте також Реальні тарифи в Україні: чому ціна на комуналку може бути вдвічі більшою

Сергій Коваленко Гендиректор YASNO Працює все це просто: постачальники універсальної послуги (ПУП) – а нас 25, – ми закуповуємо електроенергію зараз, в жовтні, щоб постачати її в листопаді. Споживачі в грудні починають сплачувати. Причому – не всі одразу. І держава потім за правилами ринку повертає різницю. І ми весь цей час чекаємо.

Він наголосив, що ще з 1991 року Україні варто було рухатися у бік ринковості всіх відносин в енергетиці.

Звісно, різкого росту не може бути. Так, у 2019 році була реформа, ринок поділився. Перша частина – В2В-ринок. Тобто вільний ринок, де юридичні особи купують електроенергію на ринку за вільними цінами. Там все просто,

– пояснив Коваленко.

На його думку, потрібно персоналізовану субсидію, але для тих, хто справді не може заплатити сам за себе. Здійснювати це повинні поступово – щоквартально.

Хто має платити за заміну лічильників світла

Щоб гарантувати справність обліку електроенергії у конкретних домогосподарствах, потрібно регулярно здійснювати перевірку та заміну електролічильників.

Причини для заміни пристрою обліку такі:

лічильники не пройшли періодичну перевірку;

пристрій завершив міжповірочний інтервал.

Заміна з ініціативи постачальника електроенергії або планова заміна приладів обліку здійснюється безкоштовно у терміни, встановлені певними нормами.