Газова криза сходить нанівець: в Європі блакитне паливо знову дешевшає

За останній тиждень ціни на газ впали майже на 20%. Все через теплу погоду та відновлення роботи одного за найпотужніших СПГ терміналів.

Енергетична зброя Кремля зазнала невдачі

Лише за тиждень ціни на газ впали на 20% – до 635 доларів за тисячу кубометрів, або ж до 56 євро мегават-годину.

До теми Ціни на газ у Європі обвалилися до рівня, який був до початку війни Росії проти України

Нагадуємо, що у березні 2022 року вартість блакитного палива булаУ грудні того ж року ціни на природний газ впали більше ніж на 60% до найнижчого рівня за останні 16 місяців.

За голови департаменту корпоративного аналізу групи ICU Олександра Мартиненка причинами такого різкого спаду стали прогнози теплішої погоди, а також, перспективи відновлення роботи одного за найпотужніших СПГ терміналів США – Freeport LNG. Але не варто недооцінювати вплив на такий розвиток подій впроваджені заходи з економії споживання в Європі.

Газова криза у Європі через війну Росії проти України й Заходу сходить нанівець, і це стає одним з ключових чинників перегляду економічних прогнозів на більш оптимістичні,

– каже Мартиненко.

Боротьба Європи з кризою

Ще минулого року у жовтні країни Європи домовилися про спільну боротьбу з енергетичною кризою. Мова йде про:

Добровільну спільну закупівлю газу;

"Динамічний ціновий коридор";

Заходи "енергетичної солідарності" у разі перебоїв з постачаннями.

Такі домовленості також стримують зростання цін на блакитне паливо.

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Російські газопроводи більше нікому не потрібні

Через суттєве зниження експорту газу до Європи, газові родовища й трубопроводи Росії, на які було витрачено мільярди доларів, перестають використовуватись.

Як пише Bloomberg, свій газ Росія хоче перенаправити в Індію, таким чином країна-агресорка хоче замінити втрачений збут до Європи.

Але транспортувати природний газ до Індії буде складно. Маршрут газопроводу перетинатиме деякі з найвищих гір у світі. Або ж проходитиме через Афганістан і Пакистан. Таке будівництво та експлуатація виявляться ще дорожчими, ніж сполучення між двома державами зі спільними кордонам.