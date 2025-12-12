Ціна на газ у 2026 році: чи зростуть тарифи для населення

Тарифи на газ для населення не зростатимуть щонайменше до кінця опалювального сезону. Однак необхідність підвищити ціни до ринкових може виникнути вже у 2026 році, адже реальна вартість газу в кілька разів більша за ту, що сплачують побутові споживачі зараз.

Чи зросте тариф на газ для населення

У коментарях 24 Каналу експерти у сфері енергетики Геннадій Рябцев та Володимир Омельченко розповіли, що зростання цін на газ для побутових споживачів не відбудеться з огляду на політику "заморожування" тарифів. І хоч до завершення війни вони залишаться фіксованими, надалі Україна зобов’язана увідповіднити їх ринковим.

З 2022 року в Україні діє заборона підвищувати ціни на газ та його розподіл для населення. Вона передбачена на період воєнного стану та шість місяців після його припинення.

Володимир Омельченко Директор енергетичних програм Центру Разумкова Є закон, що забороняє підвищувати тарифи на газ для населення до закінчення війни. Тут це питання вже вирішене.

З огляду на невизначеність перспективи закінчення війни фіксований тариф на газ може діяти й у наступному опалювальному сезоні 2026 – 2027 років.

Геннадій Рябцев Головний науковий спів­робітник Національного ін­ституту стратегічних досліджень Зараз ціни на газ незмінні для населення. І цього опалювального сезону вони будуть фіксованими, і, скоріш за все, не зміняться й наступного.

Аби тариф для побутових споживачів залишався незмінним, Кабінет Міністрів поклав спеціальні обов’язки на Нафтогаз. У жовтні термін їхньої дії продовжили до 31 березня 2026 року, тож ціна на газ буде фіксованою до кінця опалювального сезону.

Нині для побутових споживачів газ коштує по 7,96 гривні за кубометр. Для клієнтів Нафтогазу, який обслуговує більшість населення України, фіксований тариф діятиме до 30 квітня 2026 року.

Нагадаємо! В Україні змінили тривалість опалювального сезону 2025/2026. Офіційну дату початку призначили на 1 листопада 2025 року, а завершення заплановане на 31 березня 2026 року.

Коли очікувати зростання ціни на газ

"Заморожування" тарифів на комунальні послуги не може тривати вічно з огляду на зобов’язання України перед фінансовими партнерами та зростання ринкових цін на енергоносії.

За Угодою про асоціацію з Європейським Союзом, Україна має поступово переходити до ринкових тарифів на житлово-комунальні послуги для населення в межах впровадження норм ЄС.

Також питання цін у сфері ЖКГ погоджують із Міжнародним валютним фондом. Проте повномасштабна війна поставила на паузу рух у бік ринкових тарифів.

Український уряд взяв таку собі індульгенцію, тому що в меморандумі з МВФ прописане зобов'язання України розробити дорожню карту гармонізації цін і тарифів на ринках природного газу й електричної енергії через шість місяців після завершення війни. І тому Міжнародний валютний фонд немов би домовився з українським урядом, що питання цін, зокрема на газ, будуть вирішувати лише після завершення війни,

– каже експерт Геннадій Рябцев.

У жовтневому інфляційному звіті Національний банк України спрогнозував, що тарифи на газ, тепло, гарячу воду та електроенергію не переглядатимуть до кінця опалювального сезону. Водночас НБУ припустив, що у 2026 році можливе поступове підвищення частини тарифів у бік економічно обґрунтованих рівнів через складну ситуацію в енергетиці. Це також означатиме потребу збільшити розміри субсидій для вразливих груп населення.

Доки ціни на газ для населення залишаються регульованими, різниця ринкової й фіксованої вартості призводить до накопичення боргів підприємствами централізованого теплопостачання. Причина – проблеми з компенсацією різниці в тарифах.

Цікаво! Зі звіту МВФ за червень 2025 року відомо, що підприємства теплопостачання накопичили перед Нафтогазом 100 мільярдів гривень боргів.

Скільки коштує газ на ринку

Експерт Володимир Омельченко говорить, що чинні ціни на газ та електроенергію для населення істотно відрізняються від ринкових, а їхнє наближення до фактичних залежатиме від економічної політики Уряду.

У нас для населення діє практично дотаційний тариф з боку енергетичних компаній. Наприклад, ринкова ціна на електроенергію для промисловості – понад 10 гривень, а ціна для населення – 4,32 гривні. По газу те ж саме – 8 гривень. Фактична ж ціна газу вдвічі більша,

– резюмує експерт.

Поглибленню боргової кризи також сприяє потреба збільшити імпорт газу через російські обстріли. Раніше в коментарі 24 Каналу експерт у сфері енергетики Святослав Павлюк зазначав, що зростання обсягів імпортного газу має відображатися в ціні для побутових споживачів, а закладена в тарифі вартість палива майже втричі поступається середньозваженій ціні на енергетичній біржі: 7,96 гривні за кубометр проти близько 20 гривень.

Святослав Павлюк Директор Асоціації "Енергоефективні міста України" Якщо раніше ми розбавляли імпортний дорогий газ дешевшим українським і якось зводили кінці з кінцями, але погано зводили, бо щороку мали мільярди боргів по різниці в тарифах. То зараз ми виходимо в ситуацію, коли імпортного газу буде більше, ніж власного. Це потрібно якось враховувати в ціні. Ми не можемо продавати газ населенню дешевше, ніж купуємо його.

За даними МВФ, українці сплачують близько 50% від ринкової ціни на газ, а зростання тарифів сприяло б покращенню ситуації в галузі енергетики.

Позиція Фонду в питанні комунальних тарифів наступна: Україні потрібен план створення сталого сектору в післявоєнний період, що включає увідповіднення цін на комунальні послуги витратам на їхнє надання та зміну методики розрахунку тарифів.

Зверніть увагу! За даними Energy Map, ціна на газ для населення в Україні є найнижчою в Європі. У вересні 2025 року індикативна (розрахункова) ціна на газ для домогосподарств Києва становила 1,62 євроцента за кіловат-годину (8,32 гривні), тоді як середня ціна в європейських столицях становила 10,19 євроцента (52,31 гривні).

Чи зможуть українці сплачувати ринкові ціни за газ

У розмові з 24 Каналом економіст Олег Пендзин висловлював думку, що тарифи на комунальні послуги мають бути ринковими, однак можуть стати непомірним фінансовим тягарем для частини українців. Тому держава має не тільки підвищувати ціни, а й розширювати допомогу вразливим категоріям населення.

Водночас експерт критикує політику "заморожування" тарифів для всіх побутових споживачів, незалежно від рівня доходів.

Олег Пендзин Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Встановлюєте загальноринкові правила, як в Європі, як всюди, на оплату послуг. А для тих малозабезпечених, які підтверджено не можуть оплачувати їх фізично, розширюйте субсидіювання. Нащо здешевлювати електричну енергію або газ для тих, хто завжди має бути донором бюджету, а не навпаки. Якщо ви субсидіюєте багатих, ви завжди будете знаходитися в ситуації, коли у вас не буде вистачати грошей на всіх.

Експерт Геннадій Рябцев також вважає, що фіксовані тарифи на комунальні послуги доцільніше замінити субсидіями.

На мій погляд, усі спеціальні обов'язки давно потрібно було замінити адресною монетарною допомогою споживачам. Тобто ціни по всій Україні ринкові, а ті, хто має право на пільгу, отримують на свій рахунок певну суму, щоб можна було заплатити цю ринкову ціну,

– говорить експерт.

Яка ситуація у газовій сфері Україні