Тарифи можуть підвищити: на скільки та коли очікувати зміни

Мова йде про підвищення тарифів на газ та електроенергію. І хоч в Кабміні намагалися якомога довше відтермінувати перерахунок, однак більше тягнути не вдасться.

На скільки можуть подорожчати ціни на газ та світло

Внаслідок російських ракетних атак, українські енергомережі сильно пошкоджені та зруйновані. Все це необхідно відновлювати, а для ремонтних робіт та заміни обладнання потрібні мільярди доларів. Відповідно, для цього потрібно підвищувати тарифи, які були "заморожені" від початку повномасштабного вторгнення.

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За словами експерта із ЖКП Олега Попенка, зважаючи на риторику, навесні підвищать не лише тарифи на електроенергію, а й на газ. На його думку, орієнтир для газу – це 12 – 14 гривень за кубометр, а для електроенергії – 2,5 – 3,5 гривні за кіловат-годину.

Коли запровадять нові тарифи

що теперішній тариф на газ від "Нафтогаз Україна" становить 7,96 гривні за кубометр. Він зафіксований на цілий рік, з 1 травня 2022 року по 1 травня 2023 року включно. Водночас за світло українці платять 1,44 гривні за кіловат-годину – якщо спожитий обсяг до 250 кіловатів, а 1,68 гривні – якщо понад 250 кіловатів.

Розмови про підвищення тарифів у Кабміні є, але прийняття рішень щодо цього поки немає. Швидше за все, що питання в тому, коли саме підвищувати тарифи: після перемоги, чи під час війни.

За моїми відчуттями, щонайменше до кінця літа ніхто не переглядатиме тарифи. Якби зараз була ринкова ціна, кіловат-година коштувала б понад 3 гривні,

– розповів Obozrevatel співрозмовник в уряді.

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Якщо тариф на світло буде приблизно до 3 гривень за кіловат-годину, то населенню доведеться платити: