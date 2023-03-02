На сколько могут подорожать цены на газ и свет
В результате российских ракетных атак украинские энергосети сильно повреждены и разрушены. Все это необходимо восстанавливать, а для ремонтных работ и замены оборудования требуются миллиарды долларов. Соответственно для этого нужно повышать тарифы, которые были "заморожены" с начала полномасштабного вторжения.
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По словам эксперта по ЖКУ Олега Попенко, учитывая риторику, весной повысят не только тарифы на электроэнергию, но и газ. По его мнению, ориентир для газа – это 12 – 14 гривен за кубометр, а для электроэнергии – 2,5 – 3,5 гривны за киловатт-час.
Когда введут новые тарифы
Разговоры о повышении тарифов в Кабмине есть, но принятия решений по этому поводу пока нет. Скорее всего, вопрос в том, когда именно повышать тарифы: после победы или во время войны.
По моим ощущениям, как минимум до конца лета никто не будет пересматривать тарифы. Если бы сейчас была рыночная цена, киловатт-час стоил бы более 3 гривен,
– рассказал Obozrevatel собеседник в правительстве.
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Если тариф на свет будет примерно до 3 гривен за киловатт-час, то населению придется платить:
- в случае потребления 200 киловатт-час в месяц – по действующему тарифу сейчас 288 гривен, а по рыночному – 600 гривен.
- Что касается газа, то по действующему тарифу украинцы платить в случае потребления 150 кубометров газа в месяц 1 194 гривен, а по рыночному будут уже 1 950 гривен.