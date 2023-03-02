На скільки можуть подорожчати ціни на газ та світло
Внаслідок російських ракетних атак, українські енергомережі сильно пошкоджені та зруйновані. Все це необхідно відновлювати, а для ремонтних робіт та заміни обладнання потрібні мільярди доларів. Відповідно, для цього потрібно підвищувати тарифи, які були "заморожені" від початку повномасштабного вторгнення.
Зверніть увагу Долар та пальне дешевшають, а нерухомість та продукти – дорожчають: яким буде березень
За словами експерта із ЖКП Олега Попенка, зважаючи на риторику, навесні підвищать не лише тарифи на електроенергію, а й на газ. На його думку, орієнтир для газу – це 12 – 14 гривень за кубометр, а для електроенергії – 2,5 – 3,5 гривні за кіловат-годину.
Коли запровадять нові тарифи
Розмови про підвищення тарифів у Кабміні є, але прийняття рішень щодо цього поки немає. Швидше за все, що питання в тому, коли саме підвищувати тарифи: після перемоги, чи під час війни.
За моїми відчуттями, щонайменше до кінця літа ніхто не переглядатиме тарифи. Якби зараз була ринкова ціна, кіловат-година коштувала б понад 3 гривні,
– розповів Obozrevatel співрозмовник в уряді.
Актуально Ціни на м'ясо в Україні можуть змінитися: що саме подорожчає
Якщо тариф на світло буде приблизно до 3 гривень за кіловат-годину, то населенню доведеться платити:
- у разі споживання 200 кіловат-годину на місяць – за чинним тарифом зараз 288 гривень, а за ринковим – 600 гривень.
- Щодо газу, то тут за чинним тарифом українці платити у разі споживання 150 кубометрів газу на місяць 1 194 гривень, а за ринковим будуть вже 1 950 гривень.