На скільки можуть подорожчати ціни на газ та світло

Внаслідок російських ракетних атак, українські енергомережі сильно пошкоджені та зруйновані. Все це необхідно відновлювати, а для ремонтних робіт та заміни обладнання потрібні мільярди доларів. Відповідно, для цього потрібно підвищувати тарифи, які були "заморожені" від початку повномасштабного вторгнення.

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За словами експерта із ЖКП Олега Попенка, зважаючи на риторику, навесні підвищать не лише тарифи на електроенергію, а й на газ. На його думку, орієнтир для газу – це 12 – 14 гривень за кубометр, а для електроенергії – 2,5 – 3,5 гривні за кіловат-годину.

Нагадуємо, що теперішній тариф на газ від "Нафтогаз Україна" становить 7,96 гривні за кубометр. Він зафіксований на цілий рік, з 1 травня 2022 року по 1 травня 2023 року включно. Водночас за світло українці платять 1,44 гривні за кіловат-годину – якщо спожитий обсяг до 250 кіловатів, а 1,68 гривні – якщо понад 250 кіловатів.

Коли запровадять нові тарифи

Розмови про підвищення тарифів у Кабміні є, але прийняття рішень щодо цього поки немає. Швидше за все, що питання в тому, коли саме підвищувати тарифи: після перемоги, чи під час війни.

За моїми відчуттями, щонайменше до кінця літа ніхто не переглядатиме тарифи. Якби зараз була ринкова ціна, кіловат-година коштувала б понад 3 гривні,

– розповів Obozrevatel співрозмовник в уряді.

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Якщо тариф на світло буде приблизно до 3 гривень за кіловат-годину, то населенню доведеться платити: