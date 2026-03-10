Новий поворот: заяви Трампа знову сколихнули енергоринки Європи

У вівторок, 10 березня, ціни на природний газ у Європі пішли вниз. Це сталося після заяв президента США Дональда Трампа про те, що війна в Ірані має скоро завершитися.

Як впали ціни на газ у Європі?

Еталонні ф'ючерси на газ на європейських хабах знизилися на 17%, що стало найбільшим денним падінням з 2023 року, пише Bloomberg.

Заяви Трампа принесли певне полегшення енергетичним ринкам світу. Однак аналітики компанії ING Groep NV Воррен Паттерсон та Ева Мантей вважають, що ці слова "матимуть обмежений ефект".

Щоб справді стабілізувати ціни, на думку фахівців, необхідно відновити рух танкерів з газом та нафтою через ключовий морський шлях – Ормузьку протоку.

Додамо, що судноплавство протокою переймає і США, і Європу:

Трамп повідомив, що планує залучити Військово-морські сили для супроводу танкерів через Ормуз;

А президент Франції Еммануель Макрон запропонував спільну морську місію для захисту суден, щойно початкова фаза війни заспокоїться.

Важливо! Наразі Трамп не вірить, що конфлікт на Близькому Сході завершиться вже цього тижня. Однак президент в інтерв'ю телеканалу CBS News наполіг, що операція буцімто йде із випередженням графіка і може бути завершена "дуже скоро", пише DW.

Чому дефіцит газу в Європі може бути критичним?

Конфлікт на Близькому Сході триває вже другий тиждень. Ця війна порушила світову торгівлю нафтою та газом, загрожуючи Європі поверненням до енергетичної кризи 2022 року, яка сталася через вторгнення Росії в Україну.

Наразі для європейського ринку ситуація з газом критична. Річ у тім, що запаси блакитного палива дуже низькі після зими. Відповідно, цього літа Європі необхідно імпортувати великі обсяги, щоб наповнити сховища до наступного опалювального сезону.

Однак покупці в Азії теж претендують на постачання з Близького Сходу і зараз активно шукають альтернативи через блокаду Ормузької протоки. Декілька СПГ-танкерів вже змінили курс з Європи на азійські країни.

За потоки скрапленого природного газу боротимуться щосили. Це протистояння, ймовірно, залишатиметься запеклим доти, доки в регіоні Перської затоки не встановиться хоча б якась стабільність,

– попередив аналітик Marex Бен Семюел.

Зауважте! Близько п’ятої частини світових постачань скрапленого природного газу йдуть через Ормузьку протоку. І хоча Іран заявляв, що рух цим маршрутом офіційно не закривав, фактично віг зупинився з початку війни.

Як росте дефіцит газу через війну в Ірані?