Ціни на газ у Європі зросли після атаки на станцію "Суджа"

Європейські ціни на природний газ зросли після атаки на газову компресорну станцію в Курській області Росії. Вона була частиною неактивного трубопроводу, який до недавнього часу постачав паливо до Європи.

Що відбулося у Суджі

Зокрема еталонні ф’ючерси зросли до 6,2% на початку торгів у п’ятницю, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Так Генштаб Збройних Сил України підтвердив, що газовимірювальну станцію "Суджа" було обстріляно. Однак Генеральний Штаб ЗСУ заявив, що об’єкт атакували самі росіяни. В Україні також вказали на попередні випадки, коли Росія начебто перекидала солдатів через неробочий газопровід.

Серйозні пошкодження можуть зробити відновлення транзиту російського газу ще менш імовірним, хоча й раніше ця перспектива була під сумнівом, адже 30-денне перемир’я не призвело до початку мирних переговорів,

– пише Bloomberg.

Лідери Росії та України дали зрозуміти, що можуть погодитися на припинення атак на енергетичну інфраструктуру. Проте станом на зараз це не зупинило удари.

Цей пункт транзиту є частиною газопровідної системи, яка до початку 2025 року постачала російський газ до Європи. Ба більше, деякі країни, які раніше залежали від цих потоків, сподівалися на їхнє відновлення. Супутникові знімки NASA засвідчили масштабні пожежі в районі газової станції та на прилеглих територіях, зафіксовані впродовж останніх 6–12 годин.

Ті, хто на газовому ринку сподівався на відновлення експорту російського газу цим маршрутом після завершення війни, тепер намагатимуться оцінити масштаби пошкодження інфраструктури та, що важливо, наскільки швидко "Газпром" зможе її відновити,

– сказав незалежний газовий аналітик Том Маржек-Мансер.

Зверніть увагу! Газпром ПАТ, який раніше контролював цей пункт транзиту, поки не надав коментарів. Оператор газотранспортної системи України відмовився коментувати інцидент, оскільки він стався на території Росії.

Як ситуація у Суджі вплине на Європу

У минулому Росія використовувала декілька прикордонних пунктів для постачання газу до Європи через Україну. Однак їхня кількість скоротилася до двох у 2022 році після повномасштабного вторгнення.

Вже у травні того ж року постачання через пункт "Сохранівка" припинилися після того, як Україна заявила, що не контролює цей об’єкт. Причиною стала російська окупація.

Постачання російського палива через Україну припинилося на початку цього року після закінчення терміну дії транзитної угоди, а дорогі поставки скрапленого природного газу залишають Європу в умовах конкуренції з іншими покупцями, – йдеться у матеріалі.

Континенту доведеться зіткнутися з непростим сезоном накопичення запасів після більших, ніж зазвичай, витрат газу цієї зими. Вони зокрема залишили резерви на найнижчому рівні з 2022 року.

Ф’ючерси з постачанням наступного місяця на голландському хабі, який є бенчмарком для Європи, зросли на 2,7% до 43,99 євро за мегават-годину станом на 9:45 ранку в Амстердамі.

Важливо! Старший аналітик Bloomberg Intelligence Патрісіо Альварес сказав, що якщо не буде геополітичних змін у постачанні, європейський газовий ринок цього літа може "суттєво напружитися, оскільки регіон намагатиметься заповнити ширший дефіцит у накопиченні запасів".