Что произошло в Судже

В частности эталонные фьючерсы выросли до 6,2% в начале торгов в пятницу, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Так Генштаб Вооруженных Сил Украины подтвердил, что газоизмерительная станция "Суджа" была обстреляна. Однако Генеральный Штаб ВСУ заявил, что объект атаковали сами россияне. В Украине также указали на предыдущие случаи, когда Россия якобы перебрасывала солдат через нерабочий газопровод.

Серьезные повреждения могут сделать восстановление транзита российского газа еще менее вероятным, хотя и раньше эта перспектива была под сомнением, ведь 30-дневное перемирие не привело к началу мирных переговоров,

– пишет Bloomberg.

Лидеры России и Украины дали понять, что могут согласиться на прекращение атак на энергетическую инфраструктуру. Однако по состоянию на сейчас это не остановило удары.

Этот пункт транзита является частью газопроводной системы, которая до начала 2025 года поставляла российский газ в Европу. Более того, некоторые страны, которые ранее зависели от этих потоков, надеялись на их восстановление. Спутниковые снимки NASA показали масштабные пожары в районе газовой станции и на прилегающих территориях, зафиксированы в течение последних 6–12 часов.

Те, кто на газовом рынке надеялся на возобновление экспорта российского газа по этому маршруту после завершения войны, теперь будут пытаться оценить масштабы повреждения инфраструктуры и, что важно, насколько быстро "Газпром" сможет ее восстановить,

– сказал независимый газовый аналитик Том Маржек-Мансер.

Обратите внимание! Газпром ПАО, который ранее контролировал этот пункт транзита, пока не предоставил комментариев. Оператор газотранспортной системы Украины отказался комментировать инцидент, поскольку он произошел на территории России.

Как ситуация в Судже повлияет на Европу

В прошлом Россия использовала несколько пограничных пунктов для поставок газа в Европу через Украину. Однако их количество сократилось до двух в 2022 году после полномасштабного вторжения.

Уже в мае того же года поставки через пункт "Сохрановка" прекратились после того, как Украина заявила, что не контролирует этот объект. Причиной стала российская оккупация.

Поставки российского топлива через Украину прекратилось в начале этого года после окончания срока действия транзитного соглашения, а дорогие поставки сжиженного природного газа оставляют Европу в условиях конкуренции с другими покупателями, – говорится в материале.

Континенту придется столкнуться с непростым сезоном накопления запасов после больших, чем обычно, расходов газа этой зимой. Они в частности оставили резервы на самом низком уровне с 2022 года.

Фьючерсы с поставками в следующем месяце на голландском хабе, который является бенчмарком для Европы, выросли на 2,7% до 43,99 евро за мегаватт-час по состоянию на 9:45 утра в Амстердаме.

Важно! Старший аналитик Bloomberg Intelligence Патрисио Альварес сказал, что если не будет геополитических изменений в поставках, европейский газовый рынок этим летом может "существенно напрячься, поскольку регион будет пытаться заполнить широкий дефицит в накоплении запасов".