Нове рішення Трампа вдарило по ринку газу – ціни у Європі знову зросли

Після тривалих переговорів у вихідні США та Іран так і не змогли домовитися. Це породило сумніви щодо можливості остаточного врегулювання 6-тижневої війни, яка призвела до скорочення поставок СПГ у світі приблизно на 20%.

Чому в Європі знову подорожчав газ?

Зрештою, Дональд Трамп пригрозив повною американською блокадою Ормузької протоки, через що ціни на газ знову різко зросли. Деталі передає Bloomberg.

Дивіться також Війна в Ірані дає шанс: Росія намагається нажитися на країнах Азії

У понеділок, 13 квітня, ціни на європейський природний газ різко зросли на початку торгів на азійських ринках після заяви Трампа. Ф'ючерси на голландській біржі Title Transfer Facility підскочили на 18% – до 51,30 євро за мегават-годину.

Нагадаємо, американські військові анонсували блокаду Ормузької протоки з 10:00 за східним часом. Однак фактично експорт скрапленого природного газу цим маршрутом зупинили ще понад місяць тому. І хоча деяким танкерам вдавалося проходити, вони перевозили нафту.

Провал мирних переговорів між США та Іраном загрожує новою нестабільністю на ринку газу та подальшим дефіцитом.

Попри те, що основні обсяги сировини з Близького Сходу йдуть до Азії, потенційні перебої з транзитом можуть загострити конкуренцію за СПГ – саме тоді, коли Європа намагається накопичити запаси перед наступною зимою.

Цікаво! Раніше журналісти ознайомилися з листом від єврокомісара з питань енергетики Дана Йоргенсена про очікування різкого зростання цін на газ уже влітку. Тож держави-члени ЄС мають розпочати наповнення своїх сховищ якнайшвидше. Забезпечити резерви необхідно до 1 грудня.

Нагадаємо, європейський газ подорожчав на понад 50% з того часу, як США та Ізраїль уперше вдарили по Ірану наприкінці лютого. Проте згодом ціни знизилися приблизно на третину – порівняно з денним максимумом 19 березня, коли ф'ючерси злетіли після іранської атаки, що пошкодила найбільший у світі завод із виробництва СПГ у Катарі.

Що про ціни на газ і нафту каже Трамп?