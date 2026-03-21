Ціни на газ підскочать уже влітку: ЄС закликає країни негайно заповнити сховища

Європа очікує різкого зростання цін на газ уже влітку – через наслідки війни на Близькому Сході. Тож держави-члени ЄС закликали розпочати наповнення газосховищ якнайшвидше.

Як Європа запасатиметься газом?

Це нібито допоможе уникнути конкуренції за постачання. Деталі передає Bloomberg, журналісти якого ознайомилися з листом від єврокомісара з питань енергетики Дана Йоргенсена.

Рекомендації з'явилися після останніх атак Ірану на об'єкти з виробництва СПГ у Катарі, ремонт яких може тривати до 5 років.

І хоча ЄС отримує відносно невелику частку газу з Близького Сходу, йдеться про посилену конкуренцію на світовому ринку.

Оскільки ЄС є нетто-імпортером енергоносіїв, високі та нестабільні світові ціни, що виникли внаслідок конфлікту, можуть теж вплинути на завантаження європейських газових сховищ,

– написав єврокомісар.

Тож уряди повинні знизити свої цілі щодо наповнення газових сховищ до 80% і максимально скористатися передбаченою законодавством ЄС гнучкістю. Цікаво, що країни можуть відхилятися від цієї мети на 10 відсоткових пунктів, а за несприятливих ринкових умов – ще на 5.

Важливо! Європейські країни мають виконати свої зобов'язання щодо забезпечення газових резервів до 1 грудня.

