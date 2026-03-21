Ціни на газ підскочать уже влітку: ЄС закликає країни негайно заповнити сховища
- ЄС закликає держави-члени почати заповнення газових сховищ якнайшвидше через очікуване зростання цін улітку.
- Країни повинні виконати зобов'язання щодо забезпечення резервів до 1 грудня – у межах підготовки до складної зими.
Європа очікує різкого зростання цін на газ уже влітку – через наслідки війни на Близькому Сході. Тож держави-члени ЄС закликали розпочати наповнення газосховищ якнайшвидше.
Як Європа запасатиметься газом?
Це нібито допоможе уникнути конкуренції за постачання. Деталі передає Bloomberg, журналісти якого ознайомилися з листом від єврокомісара з питань енергетики Дана Йоргенсена.
Рекомендації з'явилися після останніх атак Ірану на об'єкти з виробництва СПГ у Катарі, ремонт яких може тривати до 5 років.
І хоча ЄС отримує відносно невелику частку газу з Близького Сходу, йдеться про посилену конкуренцію на світовому ринку.
Оскільки ЄС є нетто-імпортером енергоносіїв, високі та нестабільні світові ціни, що виникли внаслідок конфлікту, можуть теж вплинути на завантаження європейських газових сховищ,
– написав єврокомісар.
Тож уряди повинні знизити свої цілі щодо наповнення газових сховищ до 80% і максимально скористатися передбаченою законодавством ЄС гнучкістю. Цікаво, що країни можуть відхилятися від цієї мети на 10 відсоткових пунктів, а за несприятливих ринкових умов – ще на 5.
Важливо! Європейські країни мають виконати свої зобов'язання щодо забезпечення газових резервів до 1 грудня.
Чи буде у світі дефіцит газу?
Нагадаємо, найбільший у світі завод з виробництва зрідженого природного газу Рас-Лаффан досі залишається закритим. Остання атака пошкодила його виробничі лінії, що призвело до втрати близько 17% експорту сировини з Катару.
Європейські ф'ючерси на газ уже підскочили на 35%, понад удвічі перевищивши довоєнний рівень. І навіть якщо повноцінна робота Ормузької протоки незабаром відновиться, швидко відновити видобуток не вдасться.
Ексклюзивно для Financial Times голова Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Бірол розповів, що конфлікт на Близькому Сході є "найбільшою загрозою глобальній енергетичній безпеці в історії". Частину нафтових і газових об'єктів пошкоджено або зупинено. За прогнозами, деякі з них запрацюють не раніше ніж за 6 місяців, а інші – ще пізніше.