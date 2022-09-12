Чому здається, що ціни виросли значно більше, ніж інфляція

Різні групи населення по-різному відчувають зростання цін та інфляції. Все через те, що прив'язують її рівень до вартості різних категорій товарів. Відтак індекс споживчих цін часто лукавить.

Чому індекс споживчих цін "лукавий"

Ярослав Жаліло, у коментарі 24 каналу, розповів, що показник інфляції, або індекс споживчих цін, достатньо "лукавий", оскільки вимірює, так би мовити, "середню температуру по лікарні". Оскільки такий показник охоплює й усереднену вартість споживчого кошика, включаючи комуналку, продукти харчування, нехарчові продукти

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Ярослав Жаліло Доктор економічних наук, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Це стандартизований набір однакових товарів, які зовсім не обов’язково мають бути у постійному доступі, в кожному магазині. Фактичне відчуття інфляції може відрізнятись від номінального значення цього показника, як, наприклад, у метеорології відрізняються температура номінальна і температура, яка відчувається. Тому так часто ми чуємо навколо: навіщо, мовляв, ви нам розказуєте про інфляцію у 20%, якщо ціни зросли у декілька разів?

Як різні групи населення відчувають інфляцію

Експерт пояснює, що зазвичай українці відчувають інфляцію по певній категорії товарів. Наприклад, водій рахує інфляцію по бензину, домогосподарка – по борщовому набору тощо. Суб’єктивне відчуття інфляції формується в тому числі структурою витрат людини. Тож різні групи населення можуть відчувати інфляцію по-різному.

В Україні ми маємо справу з класичною моделлю впливу інфляції на населення, коли найбільше від здорожчання товарів потерпають люди з найменшими доходами. У нас зараз випереджаючими темпами дорожчають продукти харчування. Ця категорія товарів по суті не має альтернативи, люди вимушені їх купувати, тому їхня ціна менш еластична,

– розповідає Жаліло.

Традиційно ми маємо справу з річним виміром інфляції. Пропоную розглянути інший вимір інфляції – порівняти поточні ціни з цінами станом на грудень минулого року. Якщо загалом (за даними Держстата) у липні поточного року порівняно з груднем минулого споживчі ціни виросли на 18,2%, то продукти харчування здорожчали на 24,1%. Отже, люди з меншим рівнем доходів, в структурі витрат яких превалюють продукти харчування, відчувають інфляцію сильніше

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Ще один приклад: в той час, як м’ясо подорожчало на 12,8% – хліб і хлібопродукти здорожчали на 27,6%. Отже, бідні верстви населення, які можуть собі дозволити менше м’яса, але більше хліба, відчують подорожчання продуктів сильніше. Молоко, можливості експорту якого знизились, подорожчало незначно – на 9,1%. Яйця подешевшали на 28,1%.

Отже, маємо наочну демонстрацію того, як відчуття інфляції відрізняються від офіційних показників. Плюс – треба враховувати різні ціни в різних торгових мережах, регіонах, типах населених пунктів. Звідси і складається суб’єктивне відчуття інфляції,

– пояснює він.

Ситуація з цінами та інфляцією в Україні

У серпні рівень інфляції сягнув 23% річних проти 22,2% у липні.

НБУ прогнозує, що до кінця року інфляція сягне 30% річних.

Ключовим ризиком для економічного розвитку залишається триваліший термін повномасштабної військової агресії росії проти України.

Ціни за рік зросли на 19,5%, у серпні – на 0,6%. Найбільше подорожчали яйця – на 15,4%. На 6,4 – 2,5% зросли ціни на цукор, сало, свинину, фрукти, рис, рибу та продукти з риби, м'ясо птиці, безалкогольні напої.