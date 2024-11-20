Ціни на комуналку: скільки українці платитимуть за послуги з 1 грудня

Наразі тарифи за сплату світла, газу та води залишаються незмінними. Тому у грудні українці будуть сплачувати за комунальні послуги за старими тарифами.

Тарифи на світло з 1 грудня

Ціни за електрику залишаться на рівні, які затверджені постановою Кабміну № 632 від 31 травня 2024 року, передає 24 канал.

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Тобто з 1 грудня побутові споживачі сплачуватимуть за світло 4,32 гривні за кіловат на годину. Подібний тариф на електроенергію буде чинним до 30 квітня 2025 року.

Однак для власників двозонних лічильників із 23:00 вечора до 07:00 ранку світло буде коштувати 2,16 гривні за кіловат на годину.

Цікаво! Крім того, можливі пільги для споживачів, які використовують електроопалювальні установки. За умови споживання до 2 тисяч кіловатів на годину на місяць, ціна до кінця опалювального періоду для цих людей до 30 квітня 2025 року становитиме 2,64 гривні за кіловат на годину.

Тарифи на газ із 1 грудня

Тарифи на газ із 1 грудня для побутових споживачів України залишаться незмінними – 7,96 гривні (із податком на додану вартість) за кубометр газу. Такою буде ціна для людей, які користуються тарифним планом Нафтогаз України. Ціна збережеться до 30 квітня 2025 року включно.

Важливо! Водночас тарифи на газ із 1 числа для споживачів інших восьми газопостачальних компаній коливатимуться від 7,96 до 9,99 гривні.

Тарифи на воду з 1 грудня

Для жителів міст тарифи на воду з 1 грудня залишитися на тому рівні, який був встановлений станом на 24 лютого 2022 року.

Зверніть увагу! Однак підвищення ціни для побутових споживачів може відбуватися у тих громадах, де місцева влада виконує такі дії без погодження з

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Офіційно, з 1 червня ця Національна комісія залишила вартість води для населення без змін.