Тарифы на свет с 1 декабря

Цены за электричество останутся на уровне, которые утверждены постановлением Кабмина № 632 от 31 мая 2024 года, передает 24 канал.

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То есть с 1 декабря бытовые потребители будут платить за свет 4,32 гривны за киловатт в час. Подобный тариф на электроэнергию будет действовать до 30 апреля 2025 года.

Однако для владельцев двухзонных счетчиков с 23:00 вечера до 07:00 утра свет будет стоить 2,16 гривны за киловатт в час.

Интересно! Кроме того, возможны льготы для потребителей, которые используют электроотопительные установки. При условии потребления до 2 тысяч киловатт в час в месяц, цена до конца отопительного периода для этих людей до 30 апреля 2025 года составит 2,64 гривны за киловатт в час.

Тарифы на газ с 1 декабря

Тарифы на газ с 1 декабря для бытовых потребителей Украины останутся неизменными – 7,96 гривны (с налогом на добавленную стоимость) за кубометр газа. Такой будет цена для людей, которые пользуются тарифным планом Нафтогаз Украины. Цена сохранится до 30 апреля 2025 года включительно.

Важно! В то же время тарифы на газ с 1 числа для потребителей других восьми газоснабжающих компаний будут колебаться от 7,96 до 9,99 гривны.

Тарифы на воду с 1 декабря

Для жителей городов тарифы на воду с 1 декабря остаться на том уровне, который был установлен по состоянию на 24 февраля 2022 года.

Обратите внимание! Однако повышение цены для бытовых потребителей может происходить в тех общинах, где местная власть выполняет такие действия без согласования с

Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Официально, с 1 июня эта Национальная комиссия оставила стоимость воды для населения без изменений.