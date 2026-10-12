Удар по ринку батарей: чому китайський літій обвалився на 10%

Глобальний ринок матеріалів для акумуляторів несподівано накрила хвиля серйозного падіння. Нові геополітичні домовленості змушують інвесторів терміново переглядати свої прогнози щодо майбутнього галузі.

Що сталося на світовому ринку літію

Ф'ючерси на китайський літій різко обвалилися на тлі нової угоди про обмеження експорту гібридних автомобілів до Європейського Союзу. На торгах у Гуанчжоу найактивніший контракт втратив одразу 10%, опустившись до позначки 104 740 юанів (близько 15 649 доларів) за тонну, про що пише Bloomberg.

Літій є ключовим компонентом для виробництва батарей. Його здешевлення теоретично може призвести до зниження вартості акумуляторів, а отже – і самих електромобілів та систем накопичення енергії для кінцевого споживача. Проте для китайської промисловості це серйозний удар, адже лише за минулий місяць ціни на цю сировину вже впали на чверть через побоювання щодо падіння попиту.

Які прогнози дають аналітики на найближчі роки

Баланс попиту та пропозиції на цей мінерал впевнено рухається у бік зниження цін. За прогнозами банку Goldman Sachs, вже у четвертому кварталі китайський та глобальний ринки перейдуть від дефіциту до балансу. Понад те, у наступні два роки очікується надлишок сировини через уповільнення зростання секторів електромобілів та меншу потребу компаній накопичувати запаси.

Зверніть увагу! Євросоюз заявив, що Пекін погодився суттєво скоротити продажі своїх гібридних транспортних засобів до європейського блоку. Раніше експорт китайських гібридів до ЄС стрімко зростав, оскільки вони уникали жорстких мит, які Брюссель запровадив на повністю електричні авто у 2024 році. Нагадаємо, що ще в серпні на китайські бренди припадала майже чверть усіх продажів гібридних автомобілів у Європі, що створювало загрозу масштабної торгової війни.

Раніше ми писали, що Європейська Комісія офіційно оголосила про запуск 46 нових стратегічних проєктів, які покликані знищити залежність ЄС від китайської сировини.