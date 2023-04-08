Чи буде м'ясо перед Великоднем усім по кишені

Попит на усі види м'яса напередодні великодніх свят провокує різкий ріст цін. Тому потрібно бути готовими до того, що такі традиційні складові до кошика, як буженина та домашня ковбаса, можуть подорожчати.

У скільки обійдеться м'ясо до великоднього кошика

Як розповів 24 Каналу Юрій Лупенко, академік НААН, традиційні домашня ковбаса та буженина будуть одними із найдорожчими перед святами:

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До прикладу, домашня ковбаса коштує 175 гривень за пів кілограма. Виходить що за кіло потрібно буде заплатити в межах 340 – 400 гривень,

буженина – 219,50 гривні за пів кілограма, а за кіло – 425 – 459 гривень.

Сало теж подорожчало: за пів кіло потрібно віддати до 110 гривень.

Якщо порівнювати теперішні ціни на м'ясо із цінами у 2022 році, то буженина

Купівельна спроможність середньостатистичного українця дуже обмежена, особливо в постраждалих областях, де проходили бої з російськими окупантами, тому при підготовці до Великодня українці змушені будуть економити,

– каже Лупенко.

Крім того, великодній кошик для чотирьох осіб у 2023 році обійдеться у суму 1 208,78 гривні. Це на 24,4% дорожче, ніж було торік. Вартість великоднього кошика у 2023 році / Інфографіка 24 каналу

Ціни на м'ясо зросли на 5–7%

За прогнозними розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, напередодні великодніх свят ціни на м'ясо зросли в межах 5–7%.

Наталія Копитець Провідна наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки З початком року у роздрібній мережі всі види м’яса здорожчали, окрім курячого філе, свинячої грудинки та соленого сала. Ціни на них зменшилися на 0,3–2,8%.

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Зараз яловичина, а це гуляш та ребра, й також свинина (лопатка та ошийок) здорожчали від початку 2023 року на 1–3%. Цікаво, що у лютому відмічалось навіть зниження цін. А от курятина – гомілки та стегна – від початку 2023 року зросла в ціні на 5–10%.