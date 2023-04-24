Ціни на найпопулярніші овочі ростимуть до літа: коли чекати здешевшання

Вартість найпопулярніших овочів серед українців знову піднялася. Експерти повідомляють, що до початку літа очікувати зниження цін не варто.

На які овочі виросте ціна

Ростиме вартість помідорів та огірків. Ціна на них почала рости ще на початку весни через збільшення попиту. За прогнозами аналітика Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки Павла Мартишева, ці продукти дорожчатимуть до початку літа і вже тоді підуть на спад.

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Також росте ціна на цибулю. Експерти з EastFruit розповіли, що цей овоч дорожчає з особливою швидкістю та продовжуватиме цю тенденцію до появи свіжої продукції нового врожаю.

Станом на 20 квітня українські фермери просили за цибулю 38 – 45 гривень за кілограм, це на 10% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Чому овочі дорожчають

В першу чергу таке зростання цін зумовлене окупацією Херсонщини, де ці овочі вирощувалися.

Ми будемо чекати сезону. У нас сезон все-таки буде пізнім, тому що Херсонська область все ще залишається в зоні бойових дій, а тепличні овочі не будуть продаватися дешево через те, що дорога електроенергія та газ. Нема сенсу продавати дешево овочі,

– пояснив Мартишев.

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Помідори та огірки дорожчають через збільшення попиту та дефіцитом цих овочів серед тепличної продукції. Цибуля “росте”, через сезонне виснаження запасів та активні закупівлі від компаній-оптовиків.

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